Wegen eines Einbruchdiebstahls am Sonntag zwischen 19 und 21 Uhr im Posener Weg in Mengen ermittelt derzeit die Polizei gegen bislang unbekannte Täter. Die Bewohner des betroffenen Hauses hatten laut Polizei bei ihrer Rückkehr festgestellt, dass die Terrassentür gewaltsam geöffnet worden war. Der oder die Einbrecher nahmen Münzgeld in geringer Höhe mit, der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Saulgau, Telefon 07581/4820, zu melden.

Ohne Beute hat sich ein bislang unbekannter Einbrecher ebenfalls Sonntag gegen 21 Uhr in der Michael-Buck-Straße in Hohentengen aus dem Staub gemacht. Der Täter war laut Polizeibericht mit roher Gewalt durch eine Terrassentür in eine Wohnung eingedrungen und wurde dabei vermutlich vom heimkehrenden Wohnungsbesitzer gestört. Durch das Aufhebeln der Terrassentür entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Saulgau, Telefon 07581/4820, zu melden.

Tipps der Polizei: Häufig nutzen derzeit Diebe die früh einsetzende Dämmerung, um unbemerkt in Häuser und Wohnungen einzusteigen. Neben den üblichen Sicherungs- und Verhaltensmaßnahmen ist auch eine wachsame Nachbarschaft wichtig, um Einbrüche im Vorfeld zu verhindern oder um Täter dingfest machen zu können. Informieren Sie Nachbarn und die Polizei über Beobachtungen. Notieren Sie Kennzeichen und Beschreibungen verdächtiger Fahrzeuge und Personen. Informieren Sie in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110.