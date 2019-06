Ein unbekannter Täter hat sich am Mittwoch zwischen 23.30 und 23.45 Uhr Zutritt in ein Firmengebäude in der Elsässer Straße verschafft und hebelte den dortigen Getränkeautomat gewaltsam auf. Aus dem Inneren des Automaten entnahm der Unbekannte Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mengen, Telefon 07572/5071, in Verbindung zu setzen.