Einbrecher erbeutet in Spielhalle Bargeld

Mit brachialer Gewalt ist ein unbekannter Täter in der Nacht auf Montag zwischen Mitternacht und 5.15 Uhr in eine Spielhalle in der Beizkofer Straße in Mengen eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, klebte er einen Bewegungsmelder ab, öffnete in den Räumlichkeiten mehrere Geldspielautomaten sowie einen Geldwechselautomat gewaltsam und stahl vermutlich einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/4820 zu wenden.