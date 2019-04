Einbrecher erbeuten Geld aus Tresor

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Autowerkstatt in der Flachsstraße in Mengen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt schoben sie in der Zeit zwischen 0.30 und 2 Uhr den heruntergelassenen Rollladen an der Werkstatt nach oben, schlugen ein Fenster ein und stiegen in die Betriebsräume ein. In den Büroräumen stießen die Einbrecher auf einen Wandtresor, den sie mit brachialer Gewalt angingen und öffneten. Aus dem Tresor entwendeten die Täter das dort aufbewahrte Bargeld. Der am Tatort verursachte Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro.