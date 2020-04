Einbrecher erbeuten Bargeld

Bargeld haben unbekannte Täter beim Einbruch am Wochenende in ein Firmengebäude an der Bussenstraße in Mengen erbeutet.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg am Dienstag mitteilte, wuchteten die Diebe zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend ein Fenster auf. Nachdem sie ins Gebäude einstiegen und eine Holztür aufhebelten gelangten sie über das Treppenhaus ins erste Obergeschoss. Dort brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten das Büro, wo sie Bargeld in einer Kasse fanden. In einem anderen Raum stießen die Einbrecher bei ihrer Suche nach Beute auf einen kleinen Wandtresor, den sie aufhebelten. Das darin aufbewahrte Bargeld steckten sie ebenfalls ein. Danach verließen sie den Tatort wieder. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Zur Höhe des gestohlenen Bargeldbetrags machte die Polizei keine Angaben.