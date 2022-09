Ein toller Tag bei der Stadt

Auch die Stadt Mengen hat sich am diesjährigen Mengener Kindersommer beteiligt. Für einen Vormittag durften deshalb sieben Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren Einblicke in die Arbeit des Bürgerbüros, des Bauhofes und des Freibades gewinnen. Wie das Team der Verwaltung schreibt, konnten sie zeigen, dass die Aufgaben einer Stadt viel umfangreicher sind als man denkt – für die teilnehmenden Kinder gab es neben den klassischen Tätigkeiten der Bau- und Finanzverwaltung, des Ordnungsamtes oder eben des Bürgerbüros auch in den verschiedenen Außeneinrichtungen wie dem Bauhof und Freibad noch viel mehr zu entdecken.

Laut Mitteilung durften die sieben Kinder nach ihrer Ankunft im Rathaus zunächst ihre Stimmen für den Wettbewerb „Foto des Monats“ für Juli abgeben. Anschließend ging es ins Bürgerbüro, wo die beiden Mitarbeiterinnen zunächst einen Überblick über die dortigen Tätigkeiten gaben und anschließend verschiedene Arbeitssituationen wie telefonische Anfragen nachspielten. Alle durften mal an den PC und sie waren sich schnell einig, für wen sie Ausweispapiere erstellen wollen – Spongebob Schwammkopf. Neben Name, Wohnort, Alter, Größe und Augenfarbe wählten sie ein Babyfoto aus und hatten dabei einen Riesenspaß.

Danach ging es auf den Bauhof der Stadt Mengen. Bauhofleiter Frank Baur begrüßte die kleinen Besucher und zeigte ihnen zunächst, während die Kinder frühstückten, den Ausbildungsfilm der Stadt Mengen, der auch auf YouTube zu finden ist, und eine Präsentation über die umfangreichen und vielseitigen Tätigkeiten des 20köpfigen Bauhof-Teams. Der Bauhof in Mengen führt viele Arbeiten, anders als andere Bauhöfe, komplett alleine durch. So gibt es neben einer Schreinerei, für beispielsweise die Anfertigung der insgesamt 40 Weihnachtsmarkthütten auch eine Hebebühne für die eigene Durchführung von Reparaturen jeglicher Art. Der Bauhof kümmert sich weiterhin um die Garten- und Landschaftspflege, einschließlich der Friedhöfe, Unterhaltung der Sport- und Spielplätze sowie um andere Aufgaben wie den Winterdienst, Betrieb des Recyclinghofes und Unterstützung bei städtischen Veranstaltungen.

Schließlich ging es für die Kinder weiter ins Freibad Mengen. Dort erklärte und zeigte ihnen Mitarbeiterin Jessica Ohnesorg, wie der Betrieb des Freibades „hinter den Kulissen“ funktioniert. Als Highlight durften die Kinder im Technikraum sogar selbst Hand anlegen und an den großen Maschinen Hebel und Knöpfe bedienen, womit dann das Kinderbecken gespült wurde. Weiter erklärte sie, mithilfe welcher Zusätze das Wasser gereinigt wird und alle zusammen entnahmen anschließend zur Überprüfung eine Wasserprobe. Zum Abschluss gab es für alle Kinder noch ein Eis sowie im Rathaus einen mit allerhand Geschenken gefüllten Sportbeutel der Stadt Mengen.