Ein Stück deutsche Musikgeschichte ist in der Alten Kirche zu hören

Die Titel der beiden Lieder „Macht kaputt, was euch kaputt macht“ und „Keine Macht für Niemand“ sind zu Redewendungen geworden, die in engem Kontext zu den linken Studentenbewegungen der späten 1960er- und 70er-Jahre stehen. Hausbesetzungen, Proteste, Gesellschaftskritik. Für viele ist die Musik der Band Ton, Steine, Scherben Vorreiter für die deutsche Rockmusik, die Neue Deutsche Welle. Trotz ihrer Auflösung 1985 wirkt die Musik bis heute. Zwei Musiker aus der Ur-Besetzung der Band, Bassist Kai Sichtermann und Schlagzeuger Funky K. Götzner, sind jetzt mit den alten Hits auf Tour. Als Sänger ist Gymmick dabei. Am Samstag tritt das Trio um 20 Uhr in der Alten Kirche in Rulfingen auf.

„Radio für Millionen“ heißt die Doppel-CD, die das Trio im vergangenen Sommer auf den Markt gebracht hat. In Akustikversionen und unter Teilnahme diverser Gastmusiker (auch ehemalige Bandmitglieder) vereint es die bekannten Songs der Kultband. Eine CD wurde im Studio eingespielt, die andere ist ein Livekonzert aus Nürnberg. Laut eigenen Aussagen und durch positive Kritiken bestätigt, kommt der aus Nürnberg stammende Sänger Gymmick mit seiner Stimme der 1996 verstorbenen Legende Rio Reiser besonders nah. Die Akustiktour führt die drei Musiker gewollt in kleine Clubs und Veranstaltungsorte. So seien die Texte besser verständlich und die Band näher am Publikum, sagte Kai Sichtermann kürzlich in einem Interview mit der Märkischen Allgemeinen Zeitung.

„Wir versuchen ein ausgewogenes Programm zu machen. Klar ist es wichtig für uns und für das Publikum, dass man bestimmte Songs zu hören bekommt, die bei den Menschen und auch bei uns die größte Veränderung bewirken“, sagte Götzner in diesem Interview. Deshalb stünden oft die politischen Lieder im Vordergrund. Aber auch mit den romantischen Balladen wie „Halt dich an meiner Liebe fest“ oder „Junimond“ – auch aus der späteren Solokarriere von Rio Reiser – würden viele Menschen im entsprechenden Alter bestimmte Ereignisse in ihrem Leben verbinden.

Und selbst, wer die Bewegung der 68er-Jahre nicht live oder bewusst miterlebt hat, kann von der Musik von Ton, Steine, Scherben gepackt werden. „Ich persönlich bin zu jung, um von der damaligen Hausbesetzer-Szene in Berlin und den Anfängen der Band etwas mitgekommen zu haben“, sagt Holger Stark vom Arbeitskreis Alte Kirche. Später und bis heute höre und schätze er die Musik allerdings. Da sei es natürlich total aufregend gewesen, als die Konzertagentur angefragt habe, ob die drei Musiker mit den Hits der Scherben in der Alten Kirche in Rulfingen auftreten könnten. „Eine der legendärsten deutschen Bands hier bei uns in Rulfingen zu haben...“