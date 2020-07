Ein Rock-Konzert im Autokino

Endlich wieder ein Live-Konzert war am Samstagabend im „Bibo“ in Mengen angesagt, eingeladen war die Juice Cocker Band. Alle Vorbereitungen waren von Alfons Nassal, Inhaber der Bistrobar, getroffen worden: Eine große Leinwand zierte die Hauswand, ein überdimensionaler Beamer zur Live-Übertragung wurde angeschafft. Dieser erfüllte, sichtbar für alle Besucher auf dem Netto-Parkplatz, seinen Zweck. Sogar eine Drohne hatte sich auf den Weg in die Höhen gemacht, um die Live-Momente im Außenbereich einzufangen.

Auf der Frequenz 97,8 Megahertz konnte die Musik ins Auto geholt werden. Doch der Platz blieb leer. Keine Besucher hatten sich auf den Weg zum Autokino gemacht, gefeiert wurde trotzdem. Rund 50 Gäste konnten dafür in Wohnzimmeratmosphäre im Bistro und auf der angrenzenden Terrasse die Joe Cocker Hits aus den alten Zeiten hören.

„Wir wollten wieder etwas erleben, Live-Musik hören und dabei gemütlich im Lokal sitzen und etwas trinken“, erklärte Michael Eberhart, der mit seiner Partnerin Ingrid Hildenbrand aus Bad Saulgau anreiste. „Ich habe das schon gewaltig vermisst“, erklärte Eberhart, der großer Fan der Band ist.

Gegen 21.30 Uhr startete die Juice Cocker Band ihr Programm. Mit leicht rasselnder Stimme in Altmeister-Manier performte „Juice“ Songs wie „Don’t let me be missunder-stood“, „Feeling allright“, „Civilized Man“ und „Summer in the City“. Professionell unterstützt wurde der Sänger von Franky Guitar an der E-Gitarre, Ralf Breiterer an den Drums und Joe Sulz am Keyboard.

„Juice“ zupfte imaginär die Luftgitarre, imitierte die eigenwilligen Cocker-Bewegungen und sang mit rauher Stimme Hits aus Woodstock-Zeiten. Im Bibo kam merklich Feierstimmung auf: Hier und da hielt es die Gäste nicht mehr auf den Stühlen, sie ließen die Hüften im Takt kreisen. Fast vier Stunden lang, mit zwei kleinen Pausen, spielten die Musiker. Die Bühnenpräsenz der Juice Cocker Band wurde mit viel Applaus am Ende des Konzerts belohnt.