Eigentümer sollten sich auf Steuererklärung vorbereiten

Alle Eigentümer müssen zwischen dem 1. Juli und dem 31. Oktober 2022 elektronisch eine Steuererklärung abgeben, auf deren Basis die neue Grundsteuer berechnet wird, informiert Haus & Grund Mengen Kreis Sigmaringen in einer Pressemitteilung.

„Diese Erklärung hat es in sich“, wird Günter Hermann, Vorsitzender des Verbands in Mengen zitiert. „Es werden eine Reihe von Angaben verlangt, die nicht jeder Eigentümer eines Hauses oder einer Wohnung sofort parat hat – insbesondere bei älteren Gebäuden.“. Wer bei den Vorbereitungen zur Steuererklärung Unterstützung benötige, könne sich an Haus & Grund Mengen Kreis Sigmaringen wenden unter www.hug-mengen.de.

Vom Eigentümer werden im Rahmen der Steuererklärung Angaben zur Immobilie sowie zum Steuerpflichtigen selbst verlangt, heißt es in der Mitteilung weiter. Dazu gehören unter anderem die Steuernummer, Angaben zu Miteigentumsanteilen, sofern es sich um eine Wohnung in einer Wohnungseigentümergemeinschaft handelt, die Grundbuchblattnummer, die Flurstücknummer und zu Flächengrößen und viele mehr. Haus & Grund weist darauf hin, dass empfindlichen Strafen drohen, wenn die Steuerklärung nicht fristgerecht abgegeben wird.