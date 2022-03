Eine Gartenhütte hat am Montagnachmittag im Haselnussweg in Mengen gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, ist dabei ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro entstanden. Der Eigentümer hatte das Feuer gegen 15.30 Uhr frühzeitig bemerkt, sodass er die Flammen selbständig löschen konnte. Da die Brandursache derzeit noch unklar ist, hat der Polizeiposten Mengen die Ermittlungen aufgenommen.