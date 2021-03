Egal, wo man wohnt: In Mengen wird jeder getestet

Ab sofort gibt es keine Beschränkungen des Personenkreises mehr für kostenlose Corona-Schnelltests im kommunalen Testzentrum der Stadt Mengen. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Ab sofort kann sich jeder Interessierte einmal wöchentlich im „Drive-In“ der Teststelle an der Ablachhalle kostenlos und ohne Voranmeldung auf das Coronavirus testen lassen. „Dies gilt insbesondere auch wohnortunabhängig für alle Mitarbeiter der Mengener Unternehmen“, heißt es in der Mitteilung.

Voraussetzung für die Testung ist, dass die Besucher des Testzentrums keine Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-Cov-2-Erreger haben und das Abnahmeprotokoll vorausgefüllt zur Testung mitbringen. Das Abnahmeprotokoll wurde diese Woche als Beilage zu den Stadt-Nachrichten an alle Haushalte und Firmen verteilt. Darüber hinaus ist es auch auf der Homepage der Stadt Mengen unter „www.mengen.de“ abrufbar. Wer einen Testnachweis (für Ihren Arbeitgeber oder den Besuch einer Pflegeeinrichtung) benötigen, bringt zudem das Dokument „Testnachweis“ vorausgefüllt zum Test mit, dieses steht ebenfalls auf der Homepage der Stadt Mengen zum Download bereit. Die Testabnahme finden dreimal wöchentlich, jeweils dienstags, freitags und sonntags ab 18 Uhr statt. Das Angebot ist zunächst befristet bis zum 31. März.

Das Testzentrum wird per „Drive-in“ betrieben. Der Testablauf sieht vor, dass die Abstrichnahme im Auto sitzend erfolgt und das Fahrzeug nicht verlassen werden muss. Nach der Testung werden die Menschen nur im Falle eines positiven Befundes benachrichtigt. Die Rückmeldung erfolgt innerhalb von 60 Minuten via Telefon. Wer nichts hört, ist der Befund negativ und kann beruhigt sein. Wer einen Testnachweis benötigt, muss den Bescheid vorab ausdrucken, die markierten Stellen ausfüllen und ebenfalls zur Testung mitbringen. In diesem Fall wird darum gebeten kurz vor Ort zu warten, bis der Test ausgewertet ist. „Dazu fahren Sie bitte Richtung Freibadplatz zur Wendemöglichkeit und reihen sich entlang des Stadions auf der rechten Straßenseite in die Warteschlange ein. Ein Helfer wird Ihnen nach etwa 20 Minuten den Nachweis ans Auto bringen“, heißt es.