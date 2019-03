Duo sagt Müll den Kampf an

Als Spaziergänger und Naturliebhaber ist Horst Reinauer und Michael Wird der viele Müll, den sie in und um Mengen an Wegesrändern und Wäldern vorfinden, schon lange ein Dorn im Auge. Nun haben der Ennetacher Ortschaftsrat Reinauer und der Mengener Stadtrat Wild die endende Legislaturperiode der Kommunalgremien und die bevorstehende Jubiläumsfeier „1200 Jahre Ennetach“ zum Anlass genommen, eine Stadtputzete zu organisieren. Für Samstag, 13. April, wünschen sie sich daher so viele Helfer wie möglich.

„Es macht keinen Spaß, draußen unterwegs zu sein, wenn man überall auf weggeworfene Flaschen, Folien und ganze Tüten und Säcke voll Müll stößt“, sagt Michael Wild. Ihm ist das vor allem auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Ennetach und Scheer und beim Klosterwäldle aufgefallen. „An der Ablach wird auch viel zu viel weggeworfen und immer wieder stößt man auf richtige wilde Müllkippen“, findet auch Horst Reinauer. Vom Bauhof wissen beide, dass immer wieder mal größere Mengen oder auch Elektrogeräte vonseiten der Stadt beseitigt werden.

„Wir möchten jetzt die Bevölkerung aufrufen, sich an der Einsammelaktion zu beteiligen“, sagt Wild. „Vielleicht lässt sich ja so ein Bewusstsein für das Müllproblem schaffen.“ Ansprechen wollen die beiden vor allem die jüngere Generation. Deshalb gehen in den nächsten Tagen Informationsschreiben an die Mengener Schulen raus. „Die Stadtputzete passt zum Beispiel gut in die Aktion zum Klimafasten des Gymnasiums“, sagt Wild. Er hofft, dass Lehrer das Thema in den Schulklassen ansprechen und die Schüler motivieren, sich an der Aktion zu beteiligen. „Eltern können das aber natürlich auch machen und dann gleich mitkommen.“ Die beiden Organisatoren sind auch mit Jugendgruppen in Mengen in Kontakt. „Die Pfadfinder sind auf jeden Fall dabei“, sagt Reinauer. Klar, dass auch die Ortschaftsrats- und Stadtratskollegen gern gesehen sind.

Bauhof unterstützt die Aktion

Bei der Stadt Mengen sind die beiden mit ihrer Idee auf offene Ohren gestoßen. „Der Bauhof stellt uns Müllsäcke, Greifzangen und Handschuhe zur Verfügung und die Mitarbeiter holen den Müll an verschiedenen Sammelstationen ab, sodass wir ihn nicht selbst transportieren müssen“, sagt Reinauer. Außerdem finanziert die Stadt Mengen ein Mittagessen und Getränke für die Helfer. Treffpunkt ist am Samstag, 13. April, um 10 Uhr am Bürgerhaus in Ennetach. Dort werden die Helfer in Gruppen eingeteilt, die sich dann etwa den Missionsberg, den Ennetacher Berg oder die Wege entlang der Ablach vornehmen. Für 12.30 Uhr ist die Stärkung im Bürgerhaus vorgesehen, zwischen 13.30 und 15.30 Uhr sollen weitere Flächen von Abfall befreit werden. „Natürlich können Helfer auch nur vormittags oder nachmittags dabei sein“, so Wild.

Bislang hat die Stadtputzete nur die Kernstadt und Ennetach im Blick. „Die anderen Ortsteile müssten sich selbst organisieren, wenn sie sich auch beteiligten wollen“, sagt Wild. „Das ist am einfachsten, wenn es dann dort auch einen Treffpunkt für Helfer gibt.“