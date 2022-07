Duo bewirft Bedienung mit Schnapsgläsern

Wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung ermittelt die Polizei jetzt gegen zwei 23-jährige Männer, die am Donnerstagabend gegen Mitternacht in einer Gaststätte in der Pfarrstraße in Mengen randaliert haben sollen.

Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Männer gegenüber der weiblichen Bedienung in Rage geraten, weil diese die Gaststätte um Mitternacht schließen wollte und daher den Dart-Automaten abgeschaltet hatte. Daraufhin beleidigte das Duo die 20-Jährige.

Einer der Männer stieß die junge Frau zudem nach hinten. Im weiteren Verlauf sollen die 23-Jährigen die Bedienung mit Schnapsgläsern beworfen haben und verließen noch vor Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife das Lokal.

Die Beamten konnten die beiden Tatverdächtigen ausfindig machen und zeigen sie nun bei der Staatsanwaltschaft an.