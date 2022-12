Mutter kifft mit ihren minderjährigen Kindern

Eine 37-Jährige aus Mengen und ihr ehemaliger 39-jähriger Lebensgefährte sind am Mittwoch, 7. Dezember, vor dem Amtsgericht Bad Saulgau zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt worden.

Beide haben in der Hauptverhandlung gestanden, Drogen an drei der minderjährigen Kinder der Frau abgegeben und teilweise gemeinsam mit ihnen konsumiert zu haben.

Dafür erhielt der 39-Jährige eine Freiheitsstrafe in Höhe von zwei Jahren, die Mutter bekam ein Jahr und drei Monate. Beide Haftstrafen sind auf drei Jahre Bewährung ausgesetzt.

Um diese Drogen geht es

Zwischen Februar und Juni 2020 war es in der Wohnung der Frau in Mengen, wo sie gemeinsam mit ihren sechs Kindern gelebt hatte, zu mehreren schwerwiegenden Delikten gekommen. Ihr damaliger Lebensgefährte, selbst Familienvater, war erst wenige Monate vor Beginn des Tatzeitraums in das Leben der Familie getreten. Kurz vorher hatte sich die Mutter von ihrem Mann und dem Vater der Kinder getrennt.

Mit den drei ältesten Kindern, damals zwischen zwölf und 16 Jahren, konsumierte das damalige Paar fortan immer wieder gemeinsam Drogen. Dabei machte sich die Mutter in fünf Fällen der Abgabe von Marihuana an Minderjährige schuldig, ihr damaliger Lebensgefährte zusätzlich in zehn Fällen der Abgabe von Amphetaminen.

Joint-Runden und Drogen-Kakao

Ausführungen des Richters Ralph Ettwein zufolge soll es dabei in der Wohnung der 37-Jährigen mitunter zu bizarren Vorfällen gekommen sein. Unter anderem soll es Joint-Runden gegeben haben, bei denen die Kinder und die Angeklagten Marihuana-Joints im Kreis herumgereicht und gemeinsam geraucht haben.

Zudem sei es vorgekommen, dass Drogen im Kakao aufgelöst und getrunken sowie teilweise in Papier verpackt und gegessen worden sind.

So ist der Fall aufgeflogen

Aufgeflogen war der Fall durch den Vater der Kinder, der im Tatzeitraum im Gefängnis saß. In Haft hatte er von den Geschehnissen erfahren und mit einem Schreiben, in dem er den damaligen Lebensgefährten seiner Frau beschuldigte, die Ermittlungen angestoßen.

Im Zuge der Ermittlungen wurde dann deutlich, dass auch die Mutter an der Abgabe der Drogen beteiligt war.

Richter ist empört

Darüber zeigte sich Richter Ettwein in der Gerichtsverhandlung empört: „Als Familienvater ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass man seine Kinder nicht vor so etwas bewahrt, sondern es auch noch fördert und gemeinsam konsumiert.“

Wie kann man seinen Kindern Betäubungsmittel geben? Richter Ettwein

Seine Fassungslosigkeit brachte er in der dreistündigen Verhandlung immer wieder zum Ausdruck. „Wie kann man seinen Kinder Betäubungsmittel geben?“, schob er wenig später nach und beharrte hartnäckig auf eine Erklärung der Mutter.

Die 37-Jährige wollte den Nachfragen des Richters zunächst ausweichen, bekam erst fast kein Wort heraus und erklärte sich schließlich so: „Mir ging es sehr schlecht zu dem Zeitpunkt, ich war überfordert mit der Situation.“ Mit ihren drei ältesten Kinder, die Kinder, mit denen sie die Drogen konsumiert hatte, habe es immer Probleme gegeben.

Drogen waren etwas Normales

Drogen seien immer ein Thema gewesen. Die Kinder seien damit aufgewachsen, für sie seien Drogen schon fast etwas Normales gewesen. Schon die Großmutter der Kinder, die Mutter der 37-Jährigen, war Alkoholikerin. Die Täterin selbst hatte die überwiegende Kindheit im Internat verbracht. Als junge Erwachsene hatte sie mit Marihuana und Amphetaminen angefangen und konsumierte fortan.

Im Anschluss an den Vorfall, Anfang 2021, begab sie sich in einer Klinik in psychiatrische Behandlung. Dabei wurde bei ihr unter anderem eine Depression und Borderline diagnostiziert. „Ich werde schnell aggressiv und schlage gegen Wände“, erklärte sie vor Gericht die Auswirkungen ihrer Erkrankung.

Ehemaliger Lebensgefährte war alkoholsüchtig

Der 39-jährige Mitangeklagte, ihr damaliger Lebensgefährte, brachte zusätzlich eine schwere Vita mit in die Familie. Auch er hatte die Kindheit in verschiedenen Internaten verbracht, auch er begann früh mit den Drogen.

Da haben sich ja zwei gefunden. Richter Ettwein

Unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer und Körperverletzung hatte er bereits Bewährungsstrafen hinter sich. „Da haben sich ja zwei gefunden“, kommentierte der Richter.

Dort leben die Kinder jetzt

Inzwischen hat sich das frühere Paar getrennt. Die Mutter ist wenige Monate nach der Haftentlassung ihres Mannes wieder mit dem Vater der Kinder zusammengekommen. Ihre sechs Kinder waren zwischenzeitlich vom Jugendamt aus der Familie geholt worden.

Weil es der Mutter aber mittlerweile besser geht, leben die beiden ältesten Kinder wieder bei ihr. Die vier weiteren Kinder sind in Pflegeheimen und Pflegefamilien untergebracht. Bei zwei davon ist die Eingliederung in die Familie nach und nach vorgesehen.

Dann kriegen Sie Ihre Kinder nie mehr! Richter Ettwein

Beide Verurteilten sind seither nicht mehr straffällig geworden und inzwischen nach eigenen Auskünften nicht mehr drogenabhängig. Dieser Umstand und die schwierige Vita der beiden hat zum vergleichsweise milden Urteil beigetragen.

Zwingende Bedingung für die Bewährungsstrafen war für den Staatsanwalt aber das voll umfassende Geständnis der beiden. Deshalb verzichtete das Schöffengericht auf die Zeugenaussagen. Ohne das Geständnis sei insbesondere beim 39-Jährigen eine Bewährungsstrafe nicht denkbar gewesen.

In seiner Urteilsverkündung warnte der Richter die Frau und den Mann eindringlich vor einem erneuten Gesetzesverstoß. „Wenn jetzt noch einmal etwas kommt, würde das alles kaputtmachen. Dann kriegen Sie Ihre Kinder nie mehr“, sagte er in Richtung der Mutter.