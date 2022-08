Drei Promille: 27-Jähriger tritt Opfer mit dem Fuß ins Gesicht

Zu Handgreiflichkeiten zwischen mehreren Männern kam es in der Nacht zum Mittwoch in einer Notunterkunft in der Bussenstraße. Zunächst soll ein 43-Jähriger von einem 42-Jährigen Mann um kurz vor 23.30 Uhr tätlich angegriffen worden sein. Vor Ort wurde den Polizisten ein weiterer Vorfall bekannt, bei dem ein vermutlich alkoholisierter 62-Jähriger zwei 20 Jahre alte Männern bedroht haben soll.

Die Männer schützten mutmaßlich eine 26-jährige Frau vor den Umarmungen des 62-Jährigen, welcher dies offensichtlich gegen ihren Willen versucht hatte. Den 62-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Bedrohung.

Gesichtsverletzungen bei einem Opfer

Kurz nach 0.45 Uhr kam es zu weiteren Auseinandersetzungen. Der 43-Jährige wurde von den Polizisten mit Gesichtsverletzungen angetroffen. Ein 27-Jähriger soll den 43-Jährigen mehrmals körperlich angegangen haben und diesen im weiteren Verlauf mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben. Der 27-Jährige habe außerdem den 62-jährigen Mann geschlagen. Ein Rettungsdienst brachte den 43 Jahre alten Mann zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Da der 27-Jährige sich beim Eintreffen der Streife nicht beruhigte, sowie äußerst aggressiv war, wurde er in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 27 Jahre alten Mann einen Wert von über drei Promille. Nun kommt auf ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung zu.