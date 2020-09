Drei neue Klassen starten

Insgesamt 80 neue Schulkinder sind kürzlich in drei ersten Klassen an der Ablachschule von der Schulgemeinschaft willkommen geheißen worden, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Der Beginn wurde gestaffelt, sodass jeweils nur eine erste Klasse von der Schulleiterin Gudrun Kempf und der jeweiligen Lehrerin auf dem Pausenhof in Empfang genommen wurde. Dabei durfte jedes Kind von zwei Erwachsenen begleitet werden.

Um 9 Uhr begann der feierliche Akt für die Klasse 1a nach der Begrüßung durch die Schulleitung und einem kleinen Flötenstück, vorgetragen von vier Grundschülern unter der Leitung und Begleitung von Andre Streich auf dem Cajon, mit der Rede von Bürgermeister Stefan Bubeck, heißt es in der Mitteilung. Nach einem weiteren Flötenstück der Kinder begrüßte die Schulleiterin Kempf die Kinder. Im Anschluss wurden die Eltern, ausgestattet mit Platzkarten und Mundschutz, von den Viertklasseltern in Mensa, Musiksaal und weiteren Klassenzimmern unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln bewirtet, und fanden an dem ihnen zugewiesenen Platz ein weißes T-Shirt mit dem kleinen Ablachschulfisch vor, das sie für ihr Kind während dessen erster Schulstunde bemalen konnten.

Nach einer guten Stunde nahmen die Eltern ihre Kinder auf dem Pausenhof wieder in Empfang und konnten auf den extra dafür auf dem Pausengelände aufgestellten Schultischen und Bänken noch ein Erinnerungsfoto machen. Zeitlich versetzt erfolgte laut der Mitteilung dieser Ablauf auch bei der Klasse 1b mit ihrer Klassenlehrerin Tanja Linder, sowie der Klasse 1c mit Miriam Albert. Schulleiterin Kempf und die stellvertretende Schulleiterin Stefanie Klein waren sich einig, dass der Fokus dieser Einschulung nicht auf Corona liegen sollte, sondern die Kinder im Mittelpunk der Festlichkeiten stehen sollten, sodass das Einschulungsjahr 2020 nicht durch die Pandemie, sondern durch das besondere Fest im Gedächtnis bleiben wird. Denn: einen guten Start in das Schulleben wollen wir wie jedes Jahr jedem Kind ermöglichen, so der Tenor der Schulgemeinschaft der Ablachschule.