Dirigent Carsten Uhl erhält auch als Sänger Applaus

Mit einem herbstlich bunten und durchaus anspruchsvollen Programm hat der Musikverein Ennetach am Samstagabend im proppevollen Bürgerhaus seinem begeisterten Publikum einen unterhaltsamen Abend beschert.

Verstärkt durch einige Gastmusiker, darunter auch der frischgebackene Bezirksdirigent und Bruder des Dirigenten, Ralf Uhl, zeigte das knapp 50-köpfige junge Orchester gleich zu Beginn mit „How the West was Won“ wohin die Reise an diesem Abend gehen würde – nämlich überwiegend in die Gefilde der Filmmusik und zeitgenössischen Komposition. Einen Kontrapunkt dazu hatte Dirigent Carsten Uhl mit einem Medley aus der Verdi-Oper „Nabucco“ ins Programm aufgenommen und lieferte mit seinen Musikern den Beweis ab, dass sie auch klassische Musik authentisch interpretieren können.

Höhepunkt des ersten Teils war zweifellos die Suite „Land of Legends“, eine musikalische Reise auf eine mittelalterliche Burg, die mit gefälligen Melodien die Phantasie der Zuhörer beflügelte. Das emsige Treiben im Burghof, ein mystischer Zauberer und eine ausgelassene Hochzeitsfeier wurde von den Musikern stilistisch fein herausgearbeitet und waren vor dem geistigen Auge greifbar präsent.

Im zweiten Teil schwenkte Carsten Uhl dann mit „How to train your Dragon“ komplett in die Abteilung Moderne Blasmusik ein und zeigte musikalisch auf, wie man nicht nur einen Drachen, sondern auch eine Musikkapelle zähmen kann. Sehr diszipliniert und einfühlsam gingen die Musiker hierbei zu Werke und setzten mit homogenem Zusammenspiel und abwechslungsreicher Dynamik Akzente.

Jazzclub lebt wieder auf

Buchstäblich gesellschaftskritische Töne schlugen die Musiker mit „Earthdance“ an, einer Liebeserklärung an die Schönheit aber auch Verletzlichkeit unseres Planeten, den die Menschheit gerade im Begriff ist zu zerstören. Mittels Filmsequenzen via Leinwand wurde der musikalische Appell zum Umdenken eindringlich untermalt. Mit „Birdland“ ließen die Musiker den legendären gleichnamigen New Yorker Jazzclub wieder aufleben und rockten mit Gute-Laune-Bigbandsound und gelungenen Soli den Saal.

Dass Dirigent Carsten Uhl nicht nur in der Lage ist, ein ganzes Konzert auswendig zu dirigieren, sondern durchaus auch beachtliche stimmliche Qualitäten zu bieten hat, demonstrierte er zum Abschluss mit einem Medley der schönsten Titel von Peter Maffay.

Publikum fordert Zugabe

Eingetaucht in ein Meer aus farbigem Scheinwerferlicht zog das Orchester um seinen Leadsänger eine mitreißende Show ab und erntete dafür tosenden Applaus. Mit der nicht weniger unter die Haut gehenden Bombast-Hymne „Chariots of Fire“ von Vangelis erfüllten die Musiker die nachdrückliche Forderung nach einer Zugabe.

Nicht unerwähnt bleiben soll auch das Debüt des neuen Moderatoren-Gespannes Jonas Gäbele und Michael Kraft. Mit hohem Sachverstand und einer Prise Humor führten die beiden Jungschlagzeuger das Publikum im Ennetacher Bürgerhaus durch einen gelungenen Abend und bestanden ihre Feuertaufe mit Bravour.

Vereinsvorstand Thomas Stützle und der Vorsitzende des Blasmusikverbandes Sigmaringen, Egon Wohlhüter, konnten beim Jahreskonzert langjährige und verdiente Musiker auszeichnen, darunter auch zwei Hochkaräter.

Für 10 Jahre: Linda und Simone Haag, Annika Sauter, Kim Knoll.

Für 20 Jahre: Ines Braunwarth, Anika Rapp, Maximilian Eisele

Für 30 Jahre: Jutta Hüglin, Carsten Uhl, davon bereits seit 19 Jahren Dirigent.

Für 60 Jahre: Rudolf Hüglin

Für 70 Jahre: Alois Steidel

Für 20 Jahre als Vorsitzender erhielt Thomas Stützle die Silberne Förderermedaille des Blasmusikverbands.