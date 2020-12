Diözese unterstützt St. Christophorus finanziell

Der Kindergarten St. Christophorus freut sich nach Abschluss der Antragstellung zur Regelförderung mit anschließender Audit-Prüfung über eine erneute Anschubfinanzierung durch die Diözese Rottenburg-Stuttgart in der Höhe von 60 000 Euro. Dieser Betrag wird dem Kindergarten laut einer Mitteilung der katholischen Kirchengemeinde bis September 2023 gewährt, um die Entwicklung zum Kinder- und Familienzentrum fortzuführen.

Bereits seit dem Jahr 2019 wird der Kindergarten St. Christophorus in seiner Entwicklung finanziell durch das Land Baden-Württemberg unterstützt. Diese Gelder wurden bereits für die Weiterqualifizierung des pädagogischen Fachpersonals verwendet. So wurden drei pädagogische Mitarbeiter zu zertifizierten Elternbegleitern ausgebildet, Fortbildungen besucht und Schulungen für das gesamte pädagogische Team angeboten.

Mit der weiteren Anschubfinanzierung durch die Diözese Rottenburg-Stuttgart kann in den kommenden drei Jahren sichergestellt werden, dass das bereits bestehende Angebot des Kinder- und Familienzentrums weitergeführt und ausgebaut werden kann. Die Mitglieder der Steuerungsgruppe können stolz auf das bereits Geleistete zurückblicken. In den vergangenen Jahren und Monaten konnten das Netzwerk zur Kinder- und Familienhilfe weiter aufgebaut und verzweigt, Beratungsangebote geschaffen und Bildungsaktivitäten angeboten werden. Auch konnte ein Vertrag mit der Caritas und der katholischen Erwachsenenbildung geschlossen werden. Ziel ist es, weiterhin Familien in unterschiedlichen Lebenslagen bestmöglich zu begleiten und mit weiterführenden Hilfen zu unterstützen. Dank des positiven Beschlusses und der finanziellen Unterstützung der Diözese Rottenburg-Stuttgart wird ermöglicht, dass in naher Zukunft das bedarfsorientierte Bildungs- und Beratungsangebot in der Gemeinde Ennetach und Umgebung weiter ausgebaut und etabliert werden kann.

Geleitet und geführt wird das Kinder- und Familienzentrum durch Mitglieder einer sogenannten Steuerungsgruppe. Diese setzt sich wie folgt zusammen: Barbara Trunz (Leitung), Jolanta Hajduk-Kowalski (pädagogische Fachkraft; Elternbegleiterin), Marina Beck (pädagogische Fachkraft; angehende Elternbegleiterin), die Elternvertreter Jakob Fahlbusch und Marina Keßler sowie Gemeindereferentin Claudia Roeder.

Im Rottenburger Kindergartenplan wurde festgelegt, dass katholische Kindergartenträger bei der Weiterentwicklung ihrer Kindergärten zu Familienzentren unterstützt werden. Seit 2017 gibt es eine diözesane Regelförderung für Familienzentren. Hierfür hat die Diözese aktuell rund 7,5 Millionen Euro im Diözesanhaushalt eingestellt. Damit ist ein finanzieller Handlungsrahmen geschaffen, der einen Einstieg in eine Regelförderung von Familienzentren eröffnet.