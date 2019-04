„Dieter Thomas Heck war der Held meiner Kindheit“

Anlageentscheidungen treffen und das eigene Vermögen verwalten ist für Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken im Kreis Sigmaringen auch „bequem von der Couch aus“ möglich. Diese Alternative zur persönlichen Beratung ist rund 800 Mitgliedern der Banken am Mittwochabend bei der Frühlingsveranstaltung in der Mengener Ablachhalle vorgestellt worden.

Der digitale Anlage-Assistent führt Interessierte mittels eines Fragenkatalogs zu der für sie passenden Anlagestrategie. Der Algorithmus ist dabei als glühbirnenförmiger Helfer dargestellt. „Toll. Heute fragt mich ne Glühbirne auf meinem Handy, ob ich nervös werde, wenn ich Geld verliere“, kommentierte Kabarettist Wolfgang Trepper das Angebot bei seinem anschließenden Auftritt.

Scholz würde Würstchen grillen

Er ging auch auf einen Versprecher von Karl Springindschmitten ein. Der Sprecher VR-Banken hatte zunächst von durch die Banken gezahlten Steuern in Höhe von sechs Milliarden Euro gesprochen, bevor er sich auf sechs Millionen korrigierte. „Wären es tatsächlich sechs Milliarden Euro gewesen, hätten Sie Finanzminister Olaf Scholz zwingen können, hier vor der Halle Würstchen zu verkaufen“, so Trepper.

Nach den ersten verdutzten Minuten wurde das Publikum schnell mit der direkten, lauten und leicht ausfälligen Art des aus dem Ruhrgebiet stammenden Kabarettisten warm. Der ließ kein gutes Haar an diversen Politikern („AKK, das klingt wie eine verbotene Terrorvereinigung aus dem Nordirak.“) und Prominenten („Pietro Lombardi hat bei einer Quizsendung gegen eine Kaulquappe verloren“).

Biathlon ist seiner Meinung nach überhaupt nicht spannend – auch wenn Waffen im Spiel sind, betrunkene Frauen lassen sich am besten an einer roten Ampel in Hannover aufgreifen und eins ist ganz klar: „Wenn hier der erste Bundeskanzler Justin heißt, wandere ich nach Holland aus.“ Und überhaupt die Kinder! Alle zu dumm und zu dick. Rückwärtslaufen können die doch schon lange nicht mehr und was die malen, erkennt doch kein Mensch. Da war doch früher alles besser, oder? Wolfgang Trepper erinnert sich an die Zeit, als sich sein Vater bei einem Sturz mehr um das kaputte Bonanza-Rad sorgte als um seinen Sohn und er mit seinem Grundig-Kassettenrekorder vor dem Fernseher saß, um die aktuelle Folge der Hitparade aufzunehmen. „Dieter Thomas Heck, das war der Held meiner Kindheit“, gibt er zu. „Der hat geraucht und gesoffen und ist 80 Jahre alt geworden, vermutlich hatte er denselben Hausarzt wie Harald Schmidt.“ Viele Zuschauer – „die Jüngeren müssen das jetzt halt googlen“ – teilten die Kindheitserinnerungen von Trepper und hatten entsprechend viel zu lachen.

Am Ende wurde der Kabarettist dann aber doch etwas nachdenklich. „An einem Samstagnachmittag mit Apfelsaft und Schokolade bei der Radioübertragung der Fußball-Bundesliga hatten wir doch alles, was wir wollten“, sagte er. „Ist die Welt jetzt so, wie wir sie mit zwölf Jahren haben wollten?“ Am wichtigsten sei es doch, jemanden an seiner Seite zu haben, der „Omas Augentest“ bestanden habe. „Wenn man jemandem nämlich in die Augen schaut, sieht man, wie es einem ergangen ist und was er vom Leben will.“ Rendite ist eben nicht alles.