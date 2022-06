Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Mittwoch und Montag an zwei Lkw in der Ziegelgärtenstraße mehrere hundert Liter Diesel abgeschlaucht. Das meldet die Polizei am Dienstag. Die Täter öffneten die Fahrzeugtanks hierbei gewaltsam. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Hinweise von Zeugen und Personen entgegen, die verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben. Telefonnummer: 07572 / 5071.