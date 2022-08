Diebstahl einer Herrenhandtasche

Ein 61-Jähriger ist in Mengen am Freitag Opfer eines Diebstahls geworden, als er im Diakonie Laden in einer Kabine Kleidung anprobierte. Gegen 16 Uhr legte dazu seine Handtasche vor der Kabine ab, und als er diese wieder an sich nehmen wollte, konnte er nur noch den Verlust feststellen. In der Herrenhandtasche befanden sich nach Polizeiangaben außer einem größeren Geldbetrag noch das Handy und der Ausweis des Mannes. Zum Tatzeitpunkt hielten sich mehrere Personen im Laden auf. Eventuell hat jemand der Anwesenden entsprechende Beobachtungen gemacht. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/4820 in Verbindung zu setzen.