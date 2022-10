Diebstahl aus mehreren Hofläden

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zum Montag mehrere Automaten und Geldkassetten auf. Im Bereich Mengen hat der Unbekannte am Montagmittag zwischen 12.20 und 14.30 Uhr an einer Milchtankstelle in der Habsthaler Straße die gefüllte Geldkassette entwendet, wodurch ein Schaden im zweistelligen Euro-Bereich entstand.

Außerdem wurde in der Nacht zum Montag an dem dortigen „Milchhäusle“ der Rohmilchautomat aufgebrochen, Bargeld in dreistelliger Höhe und Bestandteile des Automaten entwendet. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.400 Euro beziffert.

Zudem kam es auch zu weiteren Aufbrüchen von Automaten an Hofläden im Bereich Ostrach, wo sich der Unbekannte an einem Hofladen in der Seestraße und an zweien in der Mühlbergstraße zu schaffen machte. Inwieweit dort Automaten tatsächlich aufgebrochen wurden und ob Bargeld entwendet wurde ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Von einem Zusammenhang der Taten wird derzeit ausgegangen, das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt.

Mögliche Zeugen der Taten werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07581/4820 zu melden.