Diebe stehlen Josefsfigur aus Kapelle

Eine handgeschnitzte sakrale Holzfigur ist in der Nacht auf Dienstag aus der Bruder-Klaus- Kapelle im Mengener Ortsteil Rosna gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, hebelten unbekannte Täter hebelten den Holzsockel, mit dem die Figur an der Wand befestigt war, ab und nahmen die etwa 40 Zentimeter große Josefsfigur mit, die als Zimmermann mit Säge und Hobel dargestellt ist. Der Wert der sakralen Figur dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Personen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verbleib der Figur geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07572/5071 an den Polizeiposten Mengen zu wenden.