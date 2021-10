Diebe stehlen Geldbeutel aus Einkaufswagen

Bisher unbekannte Täter haben den Geldbeutel einer 67-jährigen Kundin eines Discounters in der Dammstraße gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Geschädigte ihren Geldbeutel während des Einkaufs in einer Tasche im Einkaufswagen liegen. Die Geschädigte bemerkte zwei Frauen, die sich auffällig in der Nähe ihres Einkaufswagens aufhielten und sie ablenkten. Kurz darauf bemerkte die Geschädigte das Fehlen ihres Geldbeutels, konnte die zwei Frauen aber nicht mehr sehen. Eine der Frauen soll Mitte Zwanzig, schlank, 170 Zentimeter groß sein und dunkle, lange, zusammengebundene Haare haben. Die andere war im selben Alter, etwa zehn Zentimeter kleiner und soll eine kräftige Figur haben. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/4820 in Verbindung zu setzen.