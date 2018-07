Die Waschplätze warten bis Sommer auf die Sanierung

– Die Waschplätze am Ablachufer haben eine lange Tradition. Sie werden heute noch von Bürgern zum Teppich reinigen benutzt. Diese Waschplätze sind in einem baulich kritischen Zustand und die Ufermauer sollte renoviert werden, bevor sie in den Bach fällt. Obwohl es beschlossen ist, dauert es noch.

Von unserer MitarbeiterinVera Romeu

„Schon im Jahr 1704 verlangte der Rat, dass „Künftig das Waschen aus der Kalt in der Ablach, und nicht in den Brunnen“ geschehen müsse. Bis in die 50ger Jahre bestanden drei Waschstellen an der Ablach: bei der Grabenmühle, wenn man vom „Hof“ kommt und am Ablachsteg“, ist im Walter Bleichers Buch „Das alte Mengen“ nachzulesen. Ganz anschaulich zeigt eine alte Fotografie, wie Frau Petersilie, auf dem Lattenrost stehend, die Arbeit am Waschbrett macht. Diese öffentlichen Waschplätze gab es in allen Städten. In Mengen haben sie sich erhalten, weil sie von der Bürgerschaft heute noch zur Reinigung der Teppiche genutzt werden.

Doch inzwischen ist der Waschplatz gefährdet, weil sich die Ufermauer ablöst und in die Ablach zu kippen droht. Wenn dies geschieht, reißt es den Waschplatz mit, dann wird es entweder irreparabel oder sehr kostspielig. Der Gemeinderat hat sich im Frühjahr schon damit befasst und der Sanierung zugestimmt. „Die Neugestaltung des Ablachufers im Bereich der alten Waschplätze steht im Zusammenhang mit einer dringend notwendigen Sanierung eines Abwasserkanals, der parallel zum Ufer verläuft“, erklärt Bürgermeister Stefan Bubeck. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 17. Februar beschlossen, die Kanalsanierung durchzuführen und diese Gelegenheit zu nutzen, um gleichzeitig die beschädigte Stützmauer zu entfernen, die Uferböschung zu gestalten und den Zugang an das Ablachufer zu ermöglichen.

Die Kosten für die Kanalsanierung betragen rund 80.000 Euro. Die Kostenschätzung für die Erneuerung des Ablachufers ergab je nach Ausführung – es wurden drei Varianten untersucht - Kosten zwischen 280 000 Euro und 365 000 Euro. Aufgrund der hohen Kosten wurde beschlossen, nicht das ganze Ufer zu erneuern, sondern sich auf den Bereich zu beschränken, in dem der schadhafte Kanal liegt, konkret zwischen Triebwerk Trippel und Holzbrücke. Dies führe zu einer deutlichen Kostenreduzierung, erklärt die Verwaltung.

Gleichzeitig wurde die Verwaltung vom Stadtrat gebeten, zu prüfen, ob für diese Maßnahme Zuschüsse zu erhalten sind. Außerdem musste für die Baumaßnahme eine wasserrechtlich Erlaubnis beim Wasserwirtschaftsamt eingeholt werden. Da ein vorzeitiger Baubeginn für die Gewährung eines Zuschusses schädlich ist, wurde mit der Ausschreibung und Auftragsvergabe gewartet, bis über die Zuschussanträge entschieden war. Die Leaderaktionsgruppe, der Naturpark, die Glücksspirale und das Wasserwirtschaftsamt haben entschieden, keinen Zuschuss zu gewähren. Die wasserrechtliche Erlaubnis ist seit September bei der Stadtverwaltung eingegangen.

Inzwischen hat das städtische Bauamt das Ursendorfer Ingenieurbüro Koschmieder beauftragt, die Ausschreibung zu erstellen. „Wir mussten nach den Einbrüchen der Gemeindeeinnahmen erst einen Nachtragshaushalt beschließen, bevor dieser Auftrag an das Ingenieurbüro in Auftrag gegeben werden konnte“, erklärt Wilfried Brotzer aus dem städtischen Bauamt. Die Ausschreibung werde spätestens Anfang Februar 2010 vorliegen. Vergabe der Maßnahme werde im April stattfinden, so dass im Mai Baubeginn ist. Im ersten Schritt wird aber der neue Kanal verlegt und dann, im zweiten Schritt, das Ufer und die Waschplätze saniert, kündigt Brotzer an. So gravierend seien die Schäden nicht, die Ufermauer drohe nicht einzufallen, ist sich der Fachmann sicher. (fro)