Die Verlierer der Coronahilfen

Der zweite große Anlauf: vorerst gestoppt. Eigentlich hätte die Landesgartenschau in der Bodenseestadt Überlingen am Freitag endlich aufschließen sollen. Immerhin wäre das Öffnen ihrer Pforten bereits im vergangenen Jahr vorgesehen gewesen. Corona ließ die Pläne jedoch damals zu Makulatur werden. Eine Verschiebung auf dieses Jahr sollte retten, was zu retten ist. Die Pandemie könnte ja zu Ende sein, war die frohe Hoffnung. Aber das Virus schlägt eben weiterhin zu.