Die Trommelgruppe kann starten

Mit einem stehenden Applaus am Ende des Konzerts hat das große Publikum dem Chor „Wir für euch“ seine Begeisterung gezeigt. Das Benefizkonzert am Sonntagabend fand in der Kirche St Ulrich in Rulfingen zugunsten des Fördervereins der Mengener Astrid-Lindgren-Schule statt. Schulleiter Jürgen Baur und Ulrike Bucher, Vorsitzende des Fördervereins, berichteten, dass die Astrid-Lindgren-Schule vorhabe, eine Trommel-AG einzurichten. Der Chor „Wir für euch“ habe sich bereit erklärt, das Projekt mit einem Benefizkonzert zu unterstützen. „Auf Ihre Spenden freuen wir uns sehr“, wandte sich Baur an das Publikum.

Die Erwartungen wurden dann mehr als erfüllt: 1030 Euro Spenden kamen zusammen. „Das ist mehr als wir uns erhofft haben. Da danken wir sehr herzlich“, sagte der Schulleiter der „Schwäbischen Zeitung“ am Montagmorgen. Mit diesem Betrag könne er in die Planung gehen. Die Trommel-AG beginne mit dem kommenden Schuljahr im September kündigte Schulleiter Baur an. Diese Idee der Kooperation zwischen der Astrid-Lindgren-Schule und der städtischen Jugendmusikschule, die im selben Haus untergebracht sind, sei vom Percussionlehrer André Streich, gekommen. Er habe daraufhin überall herumtelefoniert, um eine Finanzierung hinzukriegen. „Nirgendwo gab es Fördermittel“, so Baur. Deshalb sei die Idee entstanden, mit dem Benefizchor „Wir für Euch“ ein Konzert anzubieten. Natürlich werde er sich darum kümmern, die Trommel-AG auch im zweiten Jahr zu finanzieren.

Das Konzert war ein großes Erlebnis. Chorleiter Franz Wagner hatte eine schöne Vielfalt an Liedern auf das Programm gesetzt, die ihre Wirkung nicht verfehlte. Es gab Popsongs, Gospels, Chansons, Film-Balladen. Das Repertoire ist breit und modern, es spricht das Publikum an. Moderatorin Hanni Tikkala führte mit viel Humor und Engagement durch das Konzert.

Helene Fischer hat Fans im Chor

Mit dem irischen Popsong „Only Time“ startete das Konzert stimmungsvoll. Mit dem leidenschaftlichen Lied von Edith Piaf „Hymne à l’amour“ wurde es romantisch. Bei der Film-Ballade „Gabriellas Song“ lief der Chor in Hochform auf. Und mit dem „Halleluja“ von Molly Sanden, das sanft und strahlend zugleich erklang, bekam das Konzert eine eindringliche Note, die gut zur Kirche passte.

Die Sängerin Helene Fischer hat ihre Fans im Chor „Wir für Euch“: Souverän interpretierten die viele Sängerinnen und Sänger das Lied „Du lässt mich sein“ und ernteten jubelnden Applaus. Ein deutsch-italienisch geschriebenes Lied „Vivo per lei“ überzeugte durch die zwei Solistinnen und die Präsenz des Chors. Mit großer Ruhe gestaltete Chorleiter Franz Wagner Simon & Garfunkels „Sound of Silence“ und bewies ein weiteres Mal, wie vielseitig sein Chor ist. Das Lied „I will follow him“ aus Sister Act riss das Publikum mit, es klatschte den Takt. Das anschließende „Hail Holy Queen“, ein modernes Salve Regina bewegte das Publikum, das mit jubelndem Applaus eine Zugabe forderte.

Mit „This is the Lords Doing“ krönte der Chor „Wir für Euch“ das Konzert und sang mit dem wiederkehrenden Vers „And it ist marvelous“ dem jubelnden Publikum aus dem Herzen. Für das große musikalische und emotionale Erlebnis dankte das Publikum mit viel Applaus und großzügigen Spenden.