„Die Stimmung steckt an und macht gute Laune“

Die Blochinger haben am Sonntag ihr Weinfest gefeiert. Der ganze Ort war auf den Beinen und hat sich zum geselligen Miteinander in der Merkzweckhalle getroffen. Bei einer vielfältigen Auswahl an Weinen und leckerem Essen wurde viel geplaudert und gelacht.

Die Halle im Greutleweg war herbstlich dekoriert. Regina Rapp hilft seit 30 Jahren beim Dekorieren der Halle. Mit ein paar weiteren fleißigen Helferinnen aus dem Ort darf sie in die Gärten der Blochinger Bürger gehen und sich dort holen, was gefällt. „Es ist Tradition, dass wir uns im Ort umschauen wer welche Blumen im Garten hat, dann wird geklingelt und kurz erklärt, dass man das eine oder andere Pflänzchen für das Fest benötigt. Ich hab es noch nie erlebt, dass uns jemand etwas nicht geben wollte“, sagt sie lächelnd.

Manche fliegen sogar extra zum Weinfest in Blochingen von der griechischen Insel Kreta zurück - wie Brigitte und Werner Karg. Den Koffer noch im Auto gesellen sich die zwei von der Sonne gebräunten Urlauber unter die Gäste.

„Ich bin mir sicher, dass viele auch nur wegen des gutes Essens auf unser Fest kommen“, sagt Annette Dück. „Saumagen gibt es nicht überall. Außerdem sind der Wurstsalat und die Seelen jedes Jahr der Renner.“ Christian Bruggesser aus Mieterkingen kommt wegen der Musik zum Weinfest. „Mir gefällt es, wie die einzelnen Kapellen spielen, die Blasmusik ist einfach meins“, sagt er und schenkt den Friedberger Musikannten wieder seine Aufmerksamkeit. Annika (16) und Alexandra (19) sind auch schon länger auf dem Fest und meinen, da ist es einfach familär und hoimelig. „Hier trifft sich jung und alt und alle helfen mit“, sagt Annika und zeigt auf einen sechsjährigen Jungen, der gerade mit einem Wagen die leeren Gläser und Flaschen aufräumt.

Ingrid hilft beim Bedienen und sagt: „So schön war es lange nicht mehr!“ Woran es liegt, weiß sie nicht genau aber es komme ihr wohl so vor, als wären in diesem Jahr viel mehr Gäste da als in den Jahren zuvor. „Es war den ganzen Tag kontinuierlich immer was los. Die Stimmung der Gäste ist richtig klasse und das steckt natürlich auch an und man hat automatisch selbst gute Laune“, sagt sie lachend.