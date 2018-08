„Die Sprache ist der Schlüssel zu allem“

Vom Kellner und Pizzameister zum Steinmetz: Filip Purgar ist vor vier Jahren aus Kroatien nach Mengen gekommen. Er sprach kein Wort Deutsch, schlug sich als Hilfsarbeiter auf Baustellen durch. Jetzt, kurz nach seinem 26. Geburtstag hat er den Gesellenbrief in der Tasche. „Es war keine leichte Zeit, gerade in der Schule“, resümiert er. „Aber es hat sich gelohnt, denn ich weiß, wie wichtig in Deutschland eine abgeschlossene Ausbildung ist.“

Sein Chef, Bildhauer und Steinmetzmeister Christoph Stauß zieht den Hut vor den Leistungen seines Mitarbeiters. „Er hat sich da richtig durchgebissen und genau gewusst, dass die Sprache der Schlüssel zu allem ist“, sagt er. Zueinander gefunden haben die beiden eher durch Zufall. Filip Purgar gründete mit Freunden eine Wohngemeinschaft in einem Haus, das Stauß gehörte. „Meine Freundin hat mir dann erzählt, dass im Steinmetzbetrieb Leute gesucht wurden“, sagt Purgar.

Beim Probearbeiten habe sich schnell gezeigt, dass der Kroate nicht nur anpacken, sondern auch eigenständig und kreativ arbeiten kann. „Mir hat die Arbeit sofort gefallen“, sagt er. Auch, wenn er in Kroatien zunächst eine Ausbildung als Kellner und dann als Pizzameister absolviert hat, sei für ihn von Anfang an klar gewesen, dass er in Deutschland nicht im Gastronomiebereich arbeiten wollte. „Da habe ich zu viele schlechte Erfahrungen gemacht“, sagt er.

Lieber nahm er die Herausforderung der handwerklichen Ausbildung an. „Meine Freundin hat immer nur deutsch mit mir gesprochen, damit ich die Sprache schneller lerne“, sagt er. „Das hat mir sehr geholfen.“ Auch in der Berufschule in Freiburg habe er alle nötige Unterstützung erhalten. „Hätte man sich am Anfang dort über meine schlechten Sprachkenntnisse lustig gemacht, hätte ich wahrscheinlich alles hingeschmissen“, sagt er heute.

Christoph Stauß ist froh, dass Purgar das nicht getan hat. „Ich brauche jemanden wie ihn in meinem Team“, sagt er. Jeden Tag immer nur dasselbe machen, das ist nichts für Filip Purgar. „Ich mag, dass die Arbeit abwechslungsreich ist und ich mal an Böden, mal an Treppen oder an Grabsteinen arbeiten kann“, sagt er. Spannend habe er etwa die Arbeiten in der Kirche St. Michael in Hohentengen gefunden.

Sein Gesellenstück hat Filip Purgar in der Werkstatt von Roland Kleiner in Meßkirch angefertigt. „Das ist eine Fischblase“, sagt er und erklärt, dass es sich dabei um eine Ornamentform handelt, die beispielsweise im Maßwerk von Kirchenfenstern verwendet wird. „Der Entwurf hat mich einige Nerven gekostet.“

Christoph Stauß und sein Team laden alle Interessierten für Sonntag, 9. September, zu einem Tag der offenen Tür auf das Gelände des Steinmetzbetriebs nach Rulfingen ein. Unter dem Titel „Steingeflüster“ soll es zu Begegnungen zwischen Kunden, Freunden und Neugierigen kommen. Befreundete Künstler, Sammler und Unternehmer werden zum Rahmenprogramm beitragen. „Wir wollen an diesem Tag keine Grabsteine verkaufen, sondern ins Gespräch kommen und miteinander eine schöne Zeit verbringen“, sagt Christoph Stauß. Bereits in den Jahren 2009 und 2013 sei ein solches „Steingeflüster“ veranstaltet worden und bei allen Beteiligten gut angekommen. Auch, wenn für die Gäste an diesem Tag alles, auch die Bewirtung, kostenlos angeboten wird, hofft Stauß, dass wieder eine ordentliche Spendensumme zugunsten des Mengener Hospizvereins zusammenkommen wird.

Der Tag beginnt mit einem Sektempfang um 11 Uhr. Musikalisch wird er von Wolfgang Eisele am Saxofon gestaltet. „Danach können sich alle in Ruhe umsehen und die Stände und Angebote machen es dann sicher allen leicht, ein Gesprächsthema zu finden, auch wenn sie sich nicht kennen“, glaubt Stauß. So würde etwa die Familie Göhring Wissenswertes zur Hanfpflanze mitbringen, die sie neuerdings auf ihren Feldern anbaut. Blumen Bosch zeigt Gartenaccessoires, Matthias Effinger informiert über seine nächsten Erlebnisreisen und Bianca Seifert bringt ihre Tücher zum Ausprobieren vom schwebenden Yoga mit. Kinder können mit Michael Femmer mit Dinkelmehl Dennetle backen und wer sich für Kunst interessiert, ist bei Franz Josef Luib aus Blochingen bestens aufgehoben. „Lydia Spörl kann selbst leider nicht da sein, wir dürfen aber ihre bemalten Steine ausstellen“; so Stauß.

Um den Mittagsimbiss kümmert sich Burgwirt Dominik Diesch aus Dürmentingen, Kaffee und Kuchen organisiert der Hospizverein. „Für den bitten wir auch um Spenden“, sagt Stauß. Die Sterbebegleiterinnen des Hospizvereins arbeiten ehrenamtlich. Um die Aus- und Weiterbildung sowie die Versicherung stemmen zu können, ist der Verein auf Spenden angewiesen. Diese wichtige Arbeit hat Stauß auch schon bei den ersten beiden Auflagen des „Steingeflüsters“ unterstützt.