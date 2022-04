Die Sprache der Musik miteinander teilen

„Musikalische Bildung ist elementarer Baustein unserer Persönlichkeitsentwicklung.“ Dass diese Aussage von André Streich, dem Leiter der Jugendmusikschule Mengen mehr als zutreffend ist, hat sich laut einer Pressemitteilung der Stadt Mengen am vergangenen Sonntag beim Jahreskonzert der Jugendmusikschule Mengen im Bürgerhaus in Ennetach gezeigt. Nach mehr als zwei Jahren der pandemiebedingten Pause war es den Verantwortlichen sowie dem Kollegium der Jugendmusikschule erstmals wieder möglich, dieses schon zur Tradition gewordene Konzert durchzuführen. Da es während der Vorbereitungen noch nicht absehbar war, unter welchen Voraussetzungen das Konzert stattfinden könnte, wurden frühzeitig die 3G-Regel und eine Maskenpflicht als Voraussetzungen festgelegt.

Schon beim ersten Beitrag der Jüngsten aus den Elementar- und Blockflötenklassen wurde dem Zuhörer vor Augen geführt, welcher Nutzen und Gewinn von einer musikalischen Ausbildung ausgehen. Mehr als dreißig junge Künstler begrüßten das Publikum mit dem Stück „Schöne bunte Welt“ und zeigten, wie vielfältig, fördernd und verbindend gemeinsames Musizieren sein kann. Auch der weitere Verlauf des ersten Konzertteils, der von klassischen Kompositionen geprägt war, zeigte, wie schön es ist, die Sprache der Musik mit anderen zu teilen und sich in Verbindung mit dem vortragenden Künstler einen Raum zur Entfaltung seiner eigenen Gedanken- und Gefühlswelt zu schaffen. In diesem Zusammenhang ist auch der Wunsch der Jugendmusikschule und deren Schülerinnen und Schüler zu verstehen, die Spenden der Besucher den in Not geratenen ukrainischen Flüchtlingsfamilien in Mengen zukommen zu lassen.

Bürgermeister Stefan Bubeck bestärkte die Jugendmusikschule und ihre Schülerinnen und Schüler in diesem Wunsch und gab einen Überblick über die schreckliche Situation der Menschen in den umkämpften Kriegsgebieten sowie deren Flucht nach Mengen. Ebenfalls brachte er zum Ausdruck, wie wichtig und einmalig das Erleben von musikalischen Momenten in Live-Veranstaltungen für unser persönliches Wohlbefinden ist. Den Akteuren sowie Lehrkräften sprach er seinen Dank für diesen gelungenen Konzertabend aus und dankte auch den Eltern, die ihren Kindern eine musikalische Ausbildung ermöglichen.

Dass die Schüler der Musikschule auch Leistungen auf höchstem Niveau bestreiten können, zeigten einmal mehr die erfolgreichen Teilnehmer am Wettbewerb „Jugend musiziert“, die durch Bürgermeister Stefan Bubeck geehrt wurden: Aus der Querflötenklasse von Monika Etter sowie Klavierklasse von Inge Gaigis als wiederholte Teilnehmerinnen die Schülerinnen Carolin Kuchelmeister (Kategorie Querflöte, Solo) und Natalie Rau (Klavierbegleitung), die sich auf Regionalebene einen ersten Preis erspielten. Aus der Gitarrenklasse von Bernd Geisler Isabell Remensperger, Samuele Giardullo und Moritz Buck, die in der Kategorie Zupf-Ensemble einen zweiten Preis erzielten. Ebenfalls mit einem zweiten Preis schnitten aus der Schlagzeugklasse von Jürgen Zink Franziska Faigle und Jonas Fink in der Kategorie Percussion ab. Beim Landeswettbewerb erzielte Lena Fischer aus der Klavierklasse von Ilyana Hristova in der Kategorie Klavierbegleitung einen ersten Preis.

Der zweite Konzertteil, der geprägt war von Kompositionen des Jazz und Pops, zeigte eindrucksvoll das hohe Niveau der Schülerinnen und Schüler der Jugendmusikschule. Mit dem Stück Bellyache aus der Feder der jungen US-amerikanischen Singer- und Songwriterin Billie Eilish endete der Konzertabend. Dass die Leistungen der jungen Akteure vom Publikum in besonderem Maße honoriert wurden, zeigte sich nicht nur am Applaus nach den jeweiligen Beiträgen, sondern auch an der eindrucksvollen Summe von 700 Euro, die der Ukraine-Hilfe der Stadt Mengen gespendet wurden.