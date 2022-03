Die Spendenbereitschaft für die Ukraine ist groß

Zahlreiche, hochwertige Sachspenden für die Menschen in der Ukraine oder auf der Flucht wurden am vergangenen Freitag im Mehrgenerationentreff Blochingen abgegeben. Aus Blochingen und Umgebung brachten viele Privatpersonen Verbandsmaterial, Medikamente, Krücken, Wasser, Babynahrung, Hygieneartikel und Lebensmittel vorbei. Wie aus einer Mitteilung des Vereins Blochinger Wichtele hervorgeht, kamen sogar am Samstag bei Familie Benz-Spies noch Sachspenden an. Um diese Dinge möglichst schnell ins Krisengebiet zu bekommen, hat das Blochinger Wichtele alle Sachen nach Dürmentingen gebracht. Die Spedition Ziegler hatte sich der Aktion „Bad Saulgau hilft der Ukraine“ angeschlossen und einen Lastwagen zur Verfügung gestellt.

„Vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender und auch für die unkomplizierte Unterstützung aus dem Ortschaftsrat Blochingen“, heißt es in der Mitteilung. „Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft!“ In einem Paket aus Hohentengen lagen auf den Medikamentenschachteln zwei selbstgemalte Bilder in den Farben der Ukraine. Auf einem der Bilder schreibt die junge Künstlerin mitfühlend „Wir sind die Ukraine“. „Das hat uns sehr berührt und wir sind sicher, dass diese Botschaft beim Öffnen der Pakete an der Grenze ankommt“, so Johanna Benz-Spies.

Auch Geldspenden für die Ukraine haben den Verein erreicht. Und so konnten schon vierhundert Euro an den deutsch-ukrainischen Verein Blau Gelbes Kreuz überwiesen werden. Inzwischen sind drei Reisebusse mit Flüchtlingen in Köln angekommen, die der Verein tatkräftig unterstützt. Auf der Homepage www.bgk-verein.de werden laufend neue Informationen eingestellt, Geldspenden können am besten direkt dorthin überwiesen werden. Sachspenden nimmt das Blochinger Wichtele derzeit nicht an.

Das Blochinger Wichtele ist für Fragen unter Telefon 01520/2386147 erreichbar.