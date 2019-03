Die Scheichs lassen sich blicken

„Fastnet total in viele Lokal“ hat am Donnerstagabend in Mengen vielen Narren Freude bereitet. Gruppen zogen durch die Wirtschaften, boten lustige und unterhaltsame Auftritte. Man traf immer wieder auf Narren, mit denen man schon in einer anderen Wirtschaft gesessen hatte. Auch das sorgte für beste Stimmung. Am Ende trafen alle nacheinander im Event-Saal des Kinos ein, um den Rest der Nacht unter der Musik von DJ Oli abzutanzen.

In der „Sonne“ war ein Teil der Tische schon gut gefüllt, als die Stadtkapelle kam und aufspielte. Rund 50 Musiker standen um die Tische und es war ein unglaublicher Klang, der sich im Gastraum entfaltete. Mit dem „Schnettermarkt“ schunkelten und sangen alle. Die Wirtsleute brachten gutes Essen auf den Tisch, da traten plötzlich die Moritatensänger ein. Sie warteten verheißungsvoll im Hintergrund, bis die Stadtkapelle weiterzog.

Die Moritatensänger haben dieses Jahr die Strategie, dass sie jeweils ein paar Strophen singen, das ganze Programm jedoch nicht. Das macht Lust auf mehr: Spätestens am Fasnetssonntag um 17 Uhr sollten alle Fans in die „Sonne“ zum Ball der Moritatensänger kommen. Sie besangen das Tal Josaphat mit einem Seitenhieb auf den Graben, der voll mit Hundekot sei. Weil Rulfingerinnen anwesend waren, boten sie die entsprechenden Strophen, sehr zur allgemeinen Belustigung. Sie wollten gerade weitere Mengener Geschichten besingen, da trat Georg Bacher, Chef der Bürgerwache, ein. „Ho, Ho! Da machen wir gleich eine Programmänderung“, rief Andreas Pfau und die Sänger gaben ihre Geschichte über die „Bacher-Wache“ zum Besten.

In der Stadtgalerie herrschte beste Stimmung. Dort war angesagt, sich gemütlich an die Theke zu lehnen und mit anderen Gästen ins Gespräch zu kommen. Es gab viel zu lachen.

In der Ablach war Büttel-Ball, eine geniale Institution. Die Mengener Büttel bringen ein Programm, das für sehr viel Heiterkeit und Überraschungen sorgt. Alle Tische waren besetzt, dicht um die Theke herum standen Narren, die Enge ist bereits kultig. Auch hier traf die Stadtkapelle ein. Das Schnettermarktlied wurde voller Power mitgesungen, es wurde geschunkelt. Die Moritaten-Zeilen über die Sotschi-Reise von Bürgermeister Stefan Bubeck zusammen mit dem Baulöwen aus der Göge machten Furore. Bubeck saß mittendrin und lachte mit. Auch die Verse über Pfarrer Stefan Einsiedler und das Weihrauchfass an Drei-König begeisterten. Die Moritatensänger halten der Obrigkeit den Narrenspiegel hin: schonungslos, intelligent und tiefsinnig.

Weiter ging es in den „Schwarzen Adler“. Dort lief Fasnetsmusik. Es war viel los. Gruppenweise waren die Narren gekommen. Grün-weiße Pusteblumen, rosa Schweinchen, schwarz-weiße Tiere standen an den Tischen oder an der Theke und man spürte: Hier ist es auch schön, die Fasnet atmete im Raum.

Das Restaurant Gloria war es ebenfalls voller Kostümträger. Alle Tische und die Theke waren besetzt, die Stimmung herzlich und heiter. Da kam eine Gruppe Scheichs mit spektakulären Bärten vorbei. Sie warben für den Golfplatz und das Marken-Outlet, die sie auf dem Gelände von Ehoch4 ansiedeln wollen und kündigten an, wirtschaftliches Florieren nicht nur in die Göge zu bringen. Danach ging es zum Abtanzen in den benachbarten Event-Saal.