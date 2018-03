Die Realschule zeigt Einblicke in ihre Arbeit

Die Realschule Mengen öffnet am Dienstag, 6. März, ihre Türen für die künftigen Fünftklässler. Lehrer und Schüler geben einen Einblick in das Arbeiten an einer weiterführenden Schule. Treffpunkt ist im Foyer des Altbaus um 18 Uhr.

Nach einer kurzen Begrüßung durch die Schulleitung werden Eltern und Schüler in getrennten Gruppen durch die Schule geführt. Für die Schüler sind in den Schulgebäuden verschiedene Stationen aufgebaut und die Viertklässler können im naturwissenschaftlichen Bereich Experimente machen und knifflige Aufgaben lösen. Im Computerraum drucken sie ihren Namen auf einen Button und im Fachbereich Technik sehen sie, wie man fräst. Auch hier gibt es etwas, was die Schüler mit nach Hause nehmen können. In der Schulküche wird es den ganzen Abend nach leckerer Pizza duften, denn mit Unterstützung von älteren Schülern dürfen die jungen Besucher sich eine Pizza nach Wahl belegen und anschließend verspeisen.

Für die Eltern gibt es ebenfalls Rundgänge durch die Realschule und die Eltern sehen verschiedene Klassen- und Fachräume, wo auch Arbeiten ausgestellt sind, die die Realschüler im Laufe ihrer Schulzeit fertigen. Die Berufswegeplanung der Realschule Mengen wird dokumentiert und der neu gegründete Förderverein präsentiert sich an einem kleinen Stand. Schulleiterin Mechtild Kniele erläutert die Ziele der „Realschule neu“, die die Schüler in der Regel zur Mittleren Reife führt; möglich ist aber auch ein Hauptschulabschluss am Ende der Klasse 9.

Das Ende des Informationsabends ist gegen 20 Uhr.