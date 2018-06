Die neue Spätzle-Königin heißt Sarah Kessler

Das Nudelhausfest findet am Samstag, 16. Juni, von 10 bis 19 Uhr auf dem Gelände des Unternehmens Nudel Buck in Ennetach statt. Es findet ein Handwerkermarkt statt und es werden diverse Speisen angeboten. Es gibt ein tolles Programm für Kinder, Tanzvorführungen, eine große Verlosung und musikalische Unterhaltung der Musikvereine aus Ennetach und Blochingen. Um 17.30 Uhr treten die Schlagerstars Anita und Alexandra Hofmann auf. Wer möchte, kann sich in der SZ-Fotobox mit der neuen Spätzle-Königin Sarah Kessler fotografieren lassen