Die „Musicalfreunde Mengen“ führen „Vampire laden zum Tanz“ auf

Die Musicalfreunde Mengen haben wieder ein Musical einstudiert und laden nun zum Benefiz-Musical „Vampire laden zum Tanz“ ins Bürgerhaus in Ennetach ein. Das Musical erzählt die Geschichte von Professor Abronsius und seines Assistenten Alfred, die auf Forschungsmission in Transsilvanien sind, um die Theorien des Professors über Vampire zu beweisen. In einem abgelegenen Gasthaus verliebt sich Alfred in die schöne Wirtstochter Sarah. Aber auch Graf Krolock, ein Vampir, hat ein Auge auf sie geworfen und lockt sie in sein Schloss. Durch das Bemühen Alfreds, Sarah vor dem Biss Krolocks zu retten, ergeben sich so manche amüsant-skurrile Szenen, vor allem durch das Verhalten des schrulligen Professors Abronsius

Ob Alfred dieses Vorhaben gelingt oder nicht, bleibt spannungsvoll bis zum Schluss. Lyrische Songs und Duette und Melodien voll mitreißender Rhythmen untermalen das dramatische Geschehen.

In den Hauptrollen singen und spielen Thomas Arnold als schrulliger Professor Abronsius und Lukas Gruber als sein Assistent Alfred, Felix Brummund spielt den Grafen Krolock und Rebecca Sugg die umschwärmte schöne Wirtstochter Sarah. Andreas Burth und Iris Mühl werden das Wirtsehepaar darstellen und Annika Häberle deren Magd Magda. Jakob Bleicher mimt Herbert, den schwulen Sohn des Grafen Krolock und Thomas Fruh den buckligen Diener Koukol. Eine Tanzgruppe wird die fetzigen Vampirtänze auf die Bühne bringen. Die Choreographie dazu hat Michaela Deigelmayr einstudiert. Gerhard Hochleiter ist für das musikalische Arrangement verantwortlich und Dominik Hochleiter und Michael Arnold sorgen für perfekte Licht- und Tontechnik. Die Kostümierung obliegt Irmgard Hochleiter, die künstlerische Ausmalung der Kulissen besorgt Sarah Neher. Die Regie führt Waltraud Marschall.

Die Aufführungen finden am Samstag, 7. März, um 19.30 Uhr, Sonntag, 8. März, um 17 Uhr, Freitag, 13. März, um 19.30 Uhr, Samstag, 14. März, um 19.30 Uhr, Sonntag, 15. März, um 17 Uhr, jeweils im Bürgerhaus in Ennetach statt. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erbeten zur Deckung der Unkosten. Mit dem Erlös des Musicals werden Hilfsprojekte für Kinder unterstützt.