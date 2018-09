„Die Kröte müssen wir jetzt schlucken“

„Diese Kröte müssen wir jetzt schlucken.“ Wenn Bürgermeister Stefan Bubeck diesen Satz in einer Gemeinderatssitzung sagt, bedeutet dies nichts Gutes für die Stadtkasse. Am Dienstag hatten die Gemeinderäte die Schreiner- und Betonsanierungsarbeiten und die Werkraumausstattung zu vergeben. Mit einer Vergabesumme von insgesamt 324 000 Euro sind die Arbeiten fast doppelt so teuer wie in der Kostenberechnung ausgefallen.

„Es nützt ja alles nichts, wir müssen die Sanierung zu Ende bringen“, sagte Bubeck. Eine Aufhebung der Ausschreibungen und eine erneute Ausschreibung würden die Fertigstellung verzögern und die Betonsanierungsarbeiten könnten eventuell erst im Frühjahr durchgeführt werden, erläuterte Cornelia Hund, Leiterin des Sachgebiets Hochbau in der Stadtverwaltung. Da aber in allen drei Gewerken weitere Maßnahmen hinzugekommen seien, die in der Kostenberechnung nicht berücksichtigt worden waren, würde auch eine neue Ausschreibung keine großen Einsparungen bringen.

Architekt ist verhindert

Die Gemeinderäte bedauerten, dass vom verantwortlichen Architektenbüro Dasch und Zürn kein Vetreter an der Sitzung teilnehmen konnte. Zwischen den Zeilen wurde deutlich, dass der eine oder andere Posten vorhersehbar gewesen ist und sich in der Kostenberechnung hätte wiederfinden müssen. Andere Mehrkosten seien, so Bubeck, unvorhersehbar gewesen.

Die Schreinerarbeiten werden von der Springer GbR aus Scheer für 58 240 Euro übernommen. Die Mehrkosten von rund 32 000 Euro gehen darauf zurück, dass in der Kostenberechnung statt mit 15 neuen Türen nur mit vieren gerechnet worden war und die Fluchttürfunktion und Sonderzargen nicht berücksichtigt worden waren.

Bei der Werkraumaustattung war die Ausstattung für den Maschinen- und PC-Raum nicht gelistet worden, außerdem kommt eine Absauganlage hinzu. Die Arbeiten übernimmt die Firma Weba Schulausstattung GmbH aus Oberzent/Beerfelden für 93 060 Euro (plus 43 660 Euro im Vergleich zur Kostenberechnung).

Die Betonsanierungsarbeiten weden von der Züblin AG aus Stuttgart für 172 700 übernommen. In der Kostenberechnung wurde von einer partiellen Aufarbeitung der schadhaften Stellen ausgegangen. Später wurde festgestellt, dass alle Betonflächen mit einer Schutzschicht überzogen werden müssen. In einer vorläufigen Überprüfung wurde ermittelt, dass die vollflächige Sanierung 10 700 Euro kosten würde. Das hat sich nicht bestätigt.

Die Mehrkosten von insgesamt 15 5400 Euro werden über Minderausgaben bei der Sanierung der Mehrzweckhalle Blochingen finanziert. „In dieser Kostenstelle ist dann bald auch nichts mehr da“, scherzte Bürgermeister Stefan Bubeck mit Galgenhumor. Er bezeichnete das Projekt Sanierung und Erweiterung der Sonnenlugerschule als das teuerste Projekt in Mengen seit der Nachkriegszeit. Der aktuelle Kostenstand liegt bei 6,022 Millionen Euro.