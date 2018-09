Die Killer-Queen beherrscht den Planeten

Die Darsteller und die Tanzgruppe der „Musicalfreunde Mengen“ sind gut drauf. Gut gelaunt und locker proben sie momentan, was das Zeug hält. Sie wollen für die erste Aufführung des Musicals „We can rock you“ die am Dienstag, 2. Oktober, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Ennetach stattfindet, topfit sein. Insgesamt gibt es fünf Vorstellungen bei freiem Eintritt. Spenden sollen sozialen Einrichtungen und Projekten mit Kindern zugute kommen.

Die Hauptdarsteller der zuletzt unter der Regie von Waltraud Marschall aufgeführten Musicals „Wir fahren nach New York“ und „Mamma Mania“ haben sich für ein weiteres Musical zusammengetan. Mitglieder des Hexenballetts Hohentengen bereichern die Aufführung mit anspruchsvollen Tanzszenen. Die Handlung stammt aus der Feder des britischen Schriftstellers und Komikers Ben Elton und ist ein unterhaltsamer Stoff mit einem fantasievollen und utopischen Blick in die Zukunft: Wie sieht unsere Welt in 50 Jahren aus? Wer gewinnt die Oberhand, das Böse oder das Gute? Getragen wird die Geschichte von den Hits der Rock-Gruppe Queen, die in den Jahren 1974 bis 1991 von Erfolg zu Erfolg auf den Bühnen rund um den Globus unterwegs war. Einer ihrer größten Hits am Ende ihrer atemberaubenden Karriere, „We are the Champions“, wird mit Sicherheit der Musicalaufführung in der Bürgerhalle die Krone aufsetzen.

Pop aus dem Computer

Auf dem Planeten Ebay, auf dem sich sich das Geschehen abspielt, scheint das Leben fröhlich und locker zu verlaufen, voller Harmonie und Eintracht – bis sich in einer Art abstrakten Gaga-Welt die Verhältnisse schlagartig verändern. Auf einmal wird nicht nur die Rockmusik verboten, sondern auch Musikinstrumente jeglicher Art. Nur noch aus Computern kommt der Pop; die Hits sind kontrolliert vorprogrammiert. Die „Killer-Queen“ hat auf dem Planeten das Sagen. Dagegen formiert sich massiver Widerstand von couragierten Aktivisten. Als die exaltierte Herrscherin, die einen Polizeistaat aufgebaut hat, davon Wind bekommt, ist bereits der Kampf zwischen den guten und den bösen Mächten auf dem Planeten in vollem Gange. Wie wird das ausgehen?

Es hat sich eine Untergrundbewegung formiert, verknüpft – wie könnte es anders sein – mit einer Liebesgeschichte, das ist der Stoff, aus dem das Musical ist. Insgesamt 20 Rock-Pop-Titel der Extraklasse von Queen bilden den anspruchsvollen musikalischen Rahmen der Aufführung, die jede Menge Aktion, Kurzweil und neben einer abwechslungsreichen Handlung einzigartige, spannende Unterhaltung verspricht.