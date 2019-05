Die Heirat mit dem Doktor muss vertuscht werden

Das Stück „Der Bräutigam meiner Frau“ der Theatergruppe Ennetach hat am Samstag im Bürgerhaus Premiere gefeiert: Das begeisterte Publikum lobte mit tosendem Applaus die eindrucksvolle schauspielerische Leistung, die gekonnte Inszenierung und die aufwendigen Kostüme und Kulisse. Regisseurin Sabine Schuler und ihre Theatertruppe haben mal wieder gezeigt, wie vielfältig ihr Repertoire ist. Sie haben ihr Publikum trefflich unterhalten.

Das Stück beginnt ganz harmlos mit dem ersten Hochzeitstag von Hella und Theodor Schröder. Er ist ein Landarzt, sie eine angehende Schriftstellerin. Sie führen ein bürgerliches Leben mit einem Baby und einer Haushälterin. Jeden Monat kommt pünktlich der Scheck der reichen Verwandten aus Kanada, so ist das Leben komfortabel. Dass sie geheiratet hat, verschweigt Hella vorerst der Verwandtschaft, um weiterhin diese Unterstützung zu bekommen. Der Hochzeitstag verläuft jedoch ein wenig betrübt, weil der Scheck noch nicht eingetroffen ist und Theodor die von Hella begehrte Halskette nicht hat kaufen können. Der Scheck ist ausgeblieben, weil die Verwandten Hella mit ihren Besuch überraschen. Tante und Onkel haben vor, ihren Sohn, ein passionierter Meeresbiologe, mit Hella zu verheiraten. So wird die Heirat mit Doktor Schröter vertuscht.

Gruppe hält Publikum in Atem

Es entstehen die überraschendsten Situationen und eine unglaubliche Komik in den doppeldeutigen Dialogen. Das Stück ist so reich an Verwirrungen, Verwechslungen und Wendungen, das Tempo der Ereignisse ist so hoch, dass das Publikum aus dem Staunen nicht mehr heraus kommt. Von Anfang bis zum Schluss hält die Theatertruppe des Ennetacher Sportvereins mit ihrem Spiel das Publikum in Atem.

Sabine Schuler hat ihre Schauspieler unglaublich motiviert und herausgefordert. Sie liefen zur Höchstform auf. Jede Gesichtsregung sitzt, jede Geste trifft, jeder Satz entfaltet seine Wirkung. Der talentierte Alexander Koch spielt gleich eine Doppelrolle: den Arzt und die Haushälterin. Er meistert souverän seine Auftritte als Frau und als Mann. Er verblüfft das Publikum mit fetzigen Antworten, witzigen Doppeldeutigkeiten. Carmen Pinnow-Wild spielt eine wunderbar gewitzte Hella, die mit ihrer Expressivität das Publikum einnimmt. Reinhard Keller geht in seiner Rolle als Kunstmaler und Nachbar Heinz Ennerich auf. Er treibt die Handlung voran, er überzeugt mit seiner aufgeregten Darstellung.

Helmut König und Bettina Ott spielen das kanadische Ehepaar mit all seinen internen Konflikten auf sehr gekonnter Weise. Thomas Arnold spielt auf sehr überzeugend den Sohn Toby und bringt das Publikum mit seiner entwaffnenden Art als leidenschaftlichen Meeresbiologen und tölpischen Bräutigam zum Lachen. Birgitt Hamm stellt sehr gut die schwerfällige und komplett überforderte Haushälterin Mathilde dar. Anke Heinzelmann versprüht als Mathildes Tochter sehr viel Charme. Rolf Speh erschreckt das Publikum mit seinen gewaltigen Auftritten als erzürnter Metzger. Und Günter Ott steht als Schupo auf der Bühne und bekommt die Sympathie des Publikums.

Das Stück steckt voller Überraschungen und Wendungen, die Regisseurin Sabine Schuler auf den Punkt bringt. Das Abenteuer verläuft auf der Bühne, Szene um Szene, wie ein präzises Uhrwerk. Ihrem ganzen Team – Regie-Assistenz Heidi Kraft, Souffleuse Eli Teufel, Maske/Frisuren Gabi Heitmar, Margit Erschig und Nina Wild, Technik Dietmar Zwick – gebührt größtes Lob. Sie geben dem Stück den letzten Schliff. Also Hingehen: Ein unterhaltsamer Abend ist vorprogrammiert.