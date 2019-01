Die Gründungsurkunde wechselt von Ennetach nach Rulfingen

Noch hängt die Gründungsurkunde der Narrenbruderschaft Obere Donau im Narren-stüble des Heimat- und Narrenvereins Ennetach. Es ist Tradition, dass der Ausrichter des jeweiligen Narrentreffens der Bruderschaft die Urkunde in seiner Obhut behält bis die nächste Fasnetssaison beginnt. So wird der Ennetacher Zunftmeister Bernd Stroppel die Urkunde am kommenden Freitag, 11. Januar, an seine Kollegin Marion Campregher aus Rulfingen weitergeben. Dort wird im Februar das Narrentreffen 2019 stattfinden.

„Weil wir das Narrentreffen der Bruderschaft Obere Donau im vergangenen Jahr organisiert haben, findet auch bei uns die Fasnetseröffnung statt“, sagt Stroppel. Um 20 Uhr geht es im Bürgerhaus Ennetach los. Das Programm des mit einem Bürgerball vergleichbaren Abends wird von den Ennetacher Narren gestemmt. „Unsere Gruppen bereiten sich seit etwa drei Monaten auf ihre Auftritte vor“, sagt Bernd Stroppel. Geplant sei eine Narrenolympiade. Unterstützung bekämen sie von den Musikern des Musikvereins Ennetach und den Zuckerschnuten aus der Göge. „Hinzu kommen dann ein paar offizielle Worte und die Übergabe der Urkunde.“

Im Vergleich zur Organisation des großen Narrentreffens im vergangenen Jahr sei diese Auftaktveranstaltung Alltagsgeschäft. „Wir sind alle sehr froh, dass beim Narrentreffen alles so gut gelaufen ist. An dem Wochenende hatten wir das beste Wetter der ganzen Fasnet und wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagt Stroppel. „Das war alles nur mit sehr viel Arbeit, einer langen Vorbereitungszeit und der Unterstützung von vielen Helfern möglich.“ Die könnten sich nun in diesem Jahr ein wenig erholen und das Narrentreffen in Rulfingen wieder aus der Perspektive der Gäste erleben.

Den Rulfinger Narren könne er vor allem eins empfehlen: „Ruhe bewahren“, so Stroppel. „Ab etwa einer Woche vor dem Narrentreffen fallen einem die Kleinigkeiten auf, an die man noch nicht gedacht hat.“ Er drücke in jedem Fall die Daumen.

Zur Eröffnungsveranstaltung am 11. Januar sind aber nicht nur die acht Mitgliedszünfte der Bruderschaft und ihre Mitglieder eingeladen, sondern alle Interessierten. „Wer Lust hat, soll vorbeikommen.“