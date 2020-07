Die Geschichte Mengens hautnah erleben und schmecken

Die Mengener Gästeführer sind während der dritten oberschwäbischen Barockwoche vertreten und bieten öffentliche Stadtführungen für Einzelpersonen und Familien an. Weiterhin geht aus einer Pressemeldung der Stadt hervor, dass vier verschiedene Führungen vom 8. bis zum 16. August möglich sein werden.

Zum einen können sich die Teilnehmer mit Bruder Johannes auf die Spuren der Wilhelmiter begeben. Es ist 1725 und gemeinsam mit Bruder Johannes macht man sich auf den Weg durch die Stadt, so erfahren die Teilnehmer wie es sich im und um das Kloster lebte. Los geht es am 8. August um 17 Uhr beim Eingang der Ablachhalle, Meßkircher Straße 20 in Mengen. Eine Anmeldung ist bis spätestens 5. August möglich, die Kosten liegen bei vier Euro pro Person, die Führung dauert etwa anderthalb Stunden.

Das geschichtliche und kulinarische Erbe der Stadt kann am 8. August erkundet werden. Mengen gehörte zu den fünf Vorderösterreichischen Donaustädten. Das Erbe aus dieser Zeit ist an einigen Stellen noch zu sehen und zu schmecken. Drei Gastronomiebetriebe laden dabei zu historisch inspirierten Gerichten ein, die die Teilnehmer in die Zeit vor 1806 zurückversetzen werden, heißt es in der Pressemeldung weiter. Beginn der Führung ist um 18 Uhr, sie dauert etwa vier Stunden, anmelden sollten sich Interessierte bis spätestens 30. Juli. Kostenfaktor 29 Euro für die Führung und das drei-Gänge-Menü. Treffpunkt ist beim Fuhrmannsbrunnen, Höhe Hauptstraße 69, in Mengen.

Eine Erlebnisführung durch die Stadtgeschichte gibt es am 9. August um 14 Uhr. Innerhalb von etwa zwei Stunden werden die Teilnehmer die Historie hautnah erleben und dabei unter anderem auf einen Fuhrmann, eine Waschfrau, einen Nachtwächter und eine Marktfrau treffen, die aus ihrem Leben in früherer Zeit berichten. Eine Anmeldung ist bis spätestens 5. August möglich, die Führung kostet sechs Euro pro Person, Treffpunkt ist beim Gasthof Drei König; Mittlere Straße 53.

Einen Gang durch die Altstadt ist mit Rüdiger Hartmann auf seinem Weg durch die Fuhrmannstadt möglich. Diese klassische Stadtführung stellt anhand von Gebäuden und Anlagen die Entstehung und Entwicklung Mengens dar und bietet Einblicke in die Zeit der Kelten, Römer und Alemannen. Im Lauf der Führungen erfahren die Teilnehmer auch, wo und wie lange Marie Antoinette 1770 auf ihrem Brautzug nach Frankreich in Mengen Station machte. Die Tour dauert etwa anderthalb Stunden, Beginn ist am 16. August um 14 Uhr beim Brunnen vor dem Rathaus und kostet vier Euro pro Person. Anmeldungen sind bis zum 12. August möglich.

Sollte die jeweilige Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, kann die Führung kurzfristig abgesagt werden.