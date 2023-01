Die Fuhrmannstouren stehen im Mittelpunkt

Die Stadt Mengen präsentiert sich vom 14. bis 22. Januar wieder auf der Messe für Caravan, Motor und Touristik (CMT) in Stuttgart am Stand der Oberschwaben Tourismus GmbH. Das geht aus einer Pressmitteilung der Stadtverwaltung hervor. Die Stadt Mengen möchte sich so einem größeren Publikum vorstellen und die Messebesucher zu einem Ausflug oder Kurz-Urlaub in der Fuhrmannstadt animieren.

Reiseziele in Baden-Württemberg

Am 14. Januar öffnet in Stuttgart die Messe CMT nach langen drei Jahren Corona-Pandemie wieder ihre Pforten. Auf der weltweit größten touristischen Publikumsmesse können sich alle, die auf der Suche nach einem Urlaubsziel sind, über Reiseziele in der näheren Umgebung, in Baden-Württemberg, Deutschland oder der ganzen Welt sowie Caravan- und Reisemobilneuheiten informieren und ein interessantes Unterhaltungsprogramm genießen.

Stadt Mengen steht in Halle 6

Wie in den Vorjahren wird die Stadt Mengen wieder mit den städtischen Mitarbeitern am Stand der Oberschwaben Tourismus GmbH in Halle 6 vertreten sein. Die Tourismusfachfrauen der Stadt werden dabei für Mengen als Ausflugsziel und als Ausgangsort für einen Kurzurlaub werben.

Flyer stellen Angebote vor

Mittels diverser Flyer informieren sie interessierte Besucher über die touristischen Angebote, wie Gästeführungen, das Gaggli Nudelhaus, die Zielfinger Seen mit seinen Bade- und Angelmöglichkeiten sowie die Fuhrmannswander- und erstmals auch die Radwege.

Wanderwege

Auf den Fuhrmannswanderwegen kann in kleinen Wanderungen rund um Mengen die Natur erkundet werden. Auf den zwei barrierefreien Roll-Wanderwegen können auch gehbehinderte Menschen, Rollstuhlfahrer und Familien mit Kinderwagen die wunderschöne Landschaft Oberschwabens erleben.

Die Broschüre „Fuhrmannstouren“ gibt es zwar schon länger. Aufgrund der Corona Pandemie ist die CMT allerdings in den letzten zwei Jahren ausgefallen und so können die „Fuhrmannstouren“ dort erstmals vorgestellt werden.

Radtouren

Die Broschüre bietet Radrundtouren für Familien, Rennradler und Mountainbiker rund um Mengen bis auf die Schwäbische Alb und ins Bodenseehinterland. Diese Touren eignen sich auch hervorragend für einen Abstecher vom Donauradweg aus und laden so die Langstreckenradler ein, die Gegend etwas besser und länger zu entdecken.