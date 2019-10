Die Fülle der Sprache nutzen

Helga Ross hat aus ihrem gerade erschienenen Roman „Wir finden uns am Fjord“ im katholischen Gemeindehaus gelesen. Eingeladen hatte die Buchhandlung Rettich. Damit alle Interessierten Platz hatten, mussten noch Stühle in den Raum getragen werden.

Marianne Schreiber, Inhaberin der Buchhandlung Rettich, merkte vor Beginn der Lesung an, dass es sich um eine doppelte Premiere handle: „Das Buch, das viele Themen der Zeit aufgreift, ist das erste veröffentlichte Buch der Autorin und die erste Lesung vor Publikum.“ Helga Ross erklärte ihre Beweggründe, ein Buch zu schreiben, vorweg: „Ich schreibe, weil ich ausprobieren wollte, wie es ist, eines selbst zu schreiben und nicht nur Bücher zu interpretieren.“

„Eine magersüchtige Möhre“

Als Deutschlehrerin am Gymnasium gehörte dies vor ihrer Pensionierung zum Tagesgeschäft. Jetzt wollte sie es wagen, die andere Seite kennenzulernen: „Und ich hoffe natürlich, dass mein Buch gut ankommt.“ Eines der Themen, die sie schon lange bewegten, sei die Schnelligkeit der Zeit. Der andere Beweggrund, einen Roman zu schreiben, sei die Lust gewesen, die Fülle der Sprache zu nutzen und Beobachtungen so präzise wie möglich wiederzugeben. Ihre Hauptfigur, ein Unternehmensberater, der „nur seine Karriere im Kopf hat“, wird mit einer anderen Welt konfrontiert.

Island ist für die Autorin ein besonderes Land, das sie kennt und das mit anderen Maßstäben gemessen werden müsse. „In Island“, so Ross, „gehen die Leute anders mit der Zeit und den Mitmenschen um“. Hilfsbereitschaft und Humanität sei hier ein Muss. Das Land steht für sie deshalb im Kontrast zum bloßen Karrierestreben ihrer Hauptfigur.

Sie führt den zunächst nicht be-nannten Mann, der später mehrere Rätsel aufgibt, am Anfang des Romans in Island auf gefährliches Gelände. Hier überlegt er, für den „diffizile Verhandlungsführungen Erotik pur“ sind, ob er umkehren soll: „Umkehren war in seinem bisherigen Leben stets dem Aufgeben gleichgekommen und Aufgeben war keine Option.“ Aber die Landschaft der Insel ist stärker als er und so stürzt er ab. Zum Glück ist da der zehnjährige Finn, der mit seinen Eltern mit einem Schiff nach Island fährt, und die leuchtend orange Jacke zwischen den Felsen entdeckt. Der Mann kann gerettet werden, erinnert sich jedoch nicht mehr an sein Leben. Ein Aufruf in den „sozialen Netzwerken“ bringt weitere wichtige Figuren im Leben des Verunglückten in den Roman. Da darf es auch humorvoll-ironisch sein, wenn bei seiner Ex-Frau auf dem Teller der Vorspeise „eine magersüchtige Möhre“ beschrieben wird.

„Bleiben Sie bitte neugierig“

Während der Lesung wurden thematisch passende Fotos an die Wand projeziert, um die Orte und die besonderen Stimmungen zu vermitteln. Helga Ross verstand es aber auch, mit ihrer Stimme unterschiedliche Emotionen auszudrücken, sodass wohl keine Langeweile aufkommen konnte. Nach 80 Minuten Lesezeit erklärte die Autorin: „Aus dem dritten Teil hören sie nichts, aber bleiben Sie bitte neugierig.“

Viele der Zuhörerinnen nutzen danach die Gelegenheit, den Roman, der bei Books on Demand erschienen ist und in jeder Buchhandlung bestellt werden kann, zu erwerben und ihn signieren zu lassen. Helga Ross schrieb jedem eine persönliche Widmung ins Buch und nahm sich Zeit, mit Bekannten und neu gewonnenen Lesern über Island und ihr Schreiben zu reden.