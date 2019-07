Die Drehleiter wird zum Sprungturm

Das Schwimmfest hat entgegen den Prognosen bei schönstem Wetter stattgefunden. Die Wettkämpfe konnten wie geplant durchgeführt werden, ebenso das Rahmenprogramm. Stadtwerkeleiter Martin Heuser war den ganzen Tag da und nahm am Geschehen teil. Er zeigte sich zufrieden: Zum Auftakt der Veranstaltung war der Besuch von Zuschauern zwar noch verhalten, doch im Laufe des Nachmittags kamen immer mehr ins Schwimmbad. Im Vorfeld hatte der Wetterdienst Gewitter und Unwetter angekündigt. Das habe wahrscheinlich dazu geführt, dass die Leute nicht ins Schwimmbad gekommen sind, stellte Heuser fest.

Spektakulär und gut angekommen sind die Übungen der Feuerwehr Mengen als Teil des Rahmenprogramms. Es wurde gezeigt, wie im Fließgewässer und im Weiher Menschen gerettet werden. Feuerwehrmann Thomas Teufel moderierte die Übung. Zwei Mal wurde eine Rettung im Fließgewässer vorgeführt. Eine Frau sprang schreiend vom Sprungbrett ins Wasser und simulierte den Notfall. Ein Feuerwehrmann wurde am Seil von der Drehleiter heruntergelassen, sprang anschließend ins Wasser und rettete die in Not gekommene Person. In der zweiten Übung simulierte ein Mann die in Not geratene Person und wurde gerettet. Es war sehr imposant zu sehen, wie die Wasserrettungsleute von drei Meter Höhe in voller Montur ins Wasser sprangen und die Personen retteten. Am Rand wurde der gerettete auf das Spineboard gelegt, befestigt und aus dem Wasser getragen, sodass sie sicher den Rettungskräften übergeben werden konnte.

Systematische Suche

Die dritte Vorführung war die Suche nach einer Person in der Tiefe des Baggersees. Die Taucher zeigten, wie eine systematische Suche strukturiert wird. Von einem festen Punkt aus, werde die Person im Halbkreis gesucht, erklärte Feuerwehrmann Teufel. Ein Schwimmer war unter Wasser und musste gerettet werden. Die Taucher fanden ihn und legten sofort den Lungenautomaten an, um ihm Atemluft zuzuführen. Von Beckenrand aus konnten die Zuschauen den Rettungsaktionen sehr gut folgen, weil das Wasser total klar ist. In Seen ist das Wasser trüb, die Sich manchmal auf 20 Zentimeter reduziert, erklärte Feuerwehrmann Holger Mayer.

Nach der Feuerwehrübung wurde die Drehleiter zum Sprungbrett umfunktioniert. Alle Mutigen durften die Leiter hinauf klettern und von sechs Metern Höhe hinunter springen. Begeistert nahmen die Jugendlichen das Angebot der Feuerwehr an und genossen die eindrucksvolle Höhe. Vom Beckenrand aus wurden die Springer sehr bewundert.

Um 14 Uhr ging es los mit den Wettkämpfen. Zuerst starteten die Jüngsten auf den Rücken ihrer Eltern und schwammen selbstständig zurück. Nach und nach starteten Schwimmer über den ganzen Nachmittag.

In der Pause gab es als weiteres Rahmenprogramm eine Runde Aqua-Zumba. Instruktorin Andrea Wetzel schaltete die Musik ein und tanzte am Beckenrand vor. Einige Zumba-Tänzer hatten sich eingefunden und tanzten ihr nach. Unter der hellen Sonne war es ein schönes Erlebnis.

Nach der Pause ging es mit den Wettkämpfen weiter. Sehr lebhaft wurde es bei den 4x50-Meter-Staffeln. Die Schwimmergruppen wurden aufgerufen. Sie sprangen ins Wasser, sie lösten einander fließend ab und saßen anschließend ausgepowert am Beckenrand. Jeder gab alles. Vom Beckenrand aus wurde laut und energisch angefeuert. Es herrschte beste Stimmung.

Gegen 17.30 Uhr waren die Wettkämpfe durchgeführt. Parallel wurde ganz normal gebadet. Nur drei Bahnen waren vom Wettkampf belegt.