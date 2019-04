Die Botschaft lautet „Hier bist du richtig“

Bodenständig, aber zugleich modern, freundlich und sympathisch – so möchte die Stadt Mengen von ihren Einwohnern und Besuchern gesehen werden. Die neue Stadtmarke, deren Entwicklung insgesamt vier Jahre gedauert hat und die am Mittwoch bei der Einwohnerversammlung in Ennetach vorgestellt wurde, soll vor allem eine Botschaft transportieren: „Hier bist du richtig!“ Das grafische Element, das ab sofort das visuelle Erscheinungsbild der Stadt prägt, ist absichtlich abstrakt gehalten, um Raum für positive Assoziationen und Interpretationen zu lassen.

Am Tag der Versammlung waren vielen Einwohnern schon die Stadtnachrichten im neuen Design ins Haus geflattert. Im Stadtgebiet waren außerdem schon Fahrzeuge des Bauhofs unterwegs, die das neue Stadtlogo zierte. Da wurde natürlich viel spekuliert, was sich hinter dem Symbol verberge. Ein vierblättriges Kleeblatt, Wassertropfen, Tränen, Sprechblasen, ein Pfotenabdruck oder die Mitglieder einer vierköpfigen Familie waren da nur einige der Ideen.

Die Erklärung von Nico Fiess von der Agentur für strategisches Marketing Gruppe Drei, die das Projekt Stadtmarke begleitet hat, enttäuschte zunächst ein wenig. Die vier Elemente, die das Logo bilden, seien bewusst abstrakt gewählt. „Für was sie stehen, kann jeder für sich entscheiden“, sagte er. Gewollt sei aber natürlich, dass positive Gefühle mit dem Logo verbunden werden. „Wir haben bewusst kein einzelnes Element aus dem Stadtbild aufgegriffen, wie es bei der Ansicht der Hauptstraße mit den Fachwerkhäusern der Fall gewesen ist“, sagte er. „Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und hätte diesem Einzelteil viel zu viel Gewicht gegeben und andere positive Bereiche ausgeklammert.“

Die Wertewelt, die die neue Stadtmarke kommunizieren soll, hat die Agentur gemeinsam mit Bürgern und Gemeinderäten in einem Workshop definiert. Dabei fielen Schlagworte wie Offenheit, Veränderungsbereitschaft, Lebendigkeit, Aufbruchstimmung, Bodenständigkeit, Sicherheit und soziales Miteinander. „Der soziale Austausch in der Stadt und in den Vereinen ist in Mengen vergleichsweise stark ausgeprägt“, sagt Fiess. Das hätten die Vertreter der Agentur bislang in keiner anderen Stadt in so besonderer Weise erlebt. „Hier bist du richtig“, soll deshalb das Versprechen der Marke an Einwohner, Gäste und Geschäftspartner sein.

Aufgabe der Stadt und ihrer Einwohner sei es nun, „dass jeder diese Botschaft als Multiplikator nach außen“ trage, so Fiess. Die positiven Gefühle, mit denen man der Stadt gegenüberstehe, sollen sich auch auf das Logo übertragen. Die Form sei vor allem deshalb ausgewählt worden, weil sie freundlich und sympathisch wirke und einfach wiederzuerkennen sei. „Irgendwann erkennen die Leute am Logo, dass es mit Mengen zu tun hat, ohne dass der Schriftzug daneben steht“, prophezeite Fiess. Das ginge natürlich nicht von heute auf morgen, sondern brauche Gewöhnung und Geduld.

Erste Flyer, Roll-ups und Werbegeschenke konnten die Besucher der Versammlung vor Ort bewundern. Das Corporate Design sieht vor, dass sich das Logo durch alle städtischen Einrichtungen zieht. Verwaltung und Bauhof tragen Schwarz, die Stadtwerke werden blau dargestellt, Bildungs- und Kultureinrichtungen rot und orange, Feuerwehr und Volkshochschule werden rot-schwarz dargestellt. Die Umstellung soll innerhalb der nächsten eineinhalb Jahre nach und nach vollzogen werden.

Entscheidung fällt nicht öffentlich

Die Entscheidung für das neue Erscheinungsbild der Stadt Mengen hat der Gemeinderat am 19. März in nicht öffentlicher Sitzung gefällt. Laut Bürgermeister Stefan Bubeck ist diese Vorgehensweise gewählt worden, um zu verhindern, dass die neue Stadtmarke in der Bevölkerung zerredet wird, bevor man eine Chance habe, die Hintergründe zur Entstehung zu erklären. „Es war ausdrücklicher Wunsch, die Stadtmarke bei der Einwohnerversammlung vorzustellen“, so Bubeck. „Auch, weil wir dann das Design schon in seiner Umsetzung zeigen können.“ Dass dies nicht der Gemeindeordnung entspricht, in der es heißt, dass nicht öffentlich nur das verhandelt werden darf, was das öffentliche Wohl oder berechtige Interesse Einzelner erfordert, ist laut Bürgermeister billigend in Kauf genommen worden. Geahndet würde ein solches Vorgehen nicht. „Im Zweifel geben wir eine Stellungnahme ab, dass wir künftig wieder gemeindeordnungskonform vorgehen“, sagt Bubeck lapidar. Die Entscheidung sei auch nicht, wie vielleicht mancher vermute, knapp ausgefallen. „Die Mehrheit war groß.“

So teuer ist die Stadtmarke

Die Kosten für die Entwicklung der neuen Stadtmarke beziffert Wirtschaftsförderer Manuel Kern auf rund 60 000 Euro. In den vergangenen vier Jahren seien im Schnitt 15 000 Euro jährlich in diesen Prozess investiert worden. Allein 28 000 Euro entfielen dabei auf die Arbeiten des Büros von Wolf-Peter Bischof, der versucht hatte, die Stärken der Stadt Mengen durch Interviews und Recherchen zu erfassen. Für die Umsetzung des Corporate Designs seien bislang rund 10 000 Euro ausgegeben worden. „Viele Dinge wie Flyer können aber im laufenden Betrieb ohne große Mehrkosten umgesetzt werden“, so Kern.