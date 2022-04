Die „Bibo“ tanzt in den Mai

Die Gaststätte „Bibo“ in der Meßkircher Straße veranstaltet am Samstag, 30. April, einen Tanz in den Mai für Jung und Alt. Für musikalische Unterhaltung wird das Dream-Duo, bestehend aus Thomas Budsa aus Friedrichshafen und Wolfgang Klug aus Ravensburg, sorgen.

Die beiden haben nach eigenen Angaben langjährige Bühnenerfahrung und bringen eine „breite Palette“ Oldie- und Tanzmusik von den 1960er-Jahren bis zu den 90ern, Partymusik und Schlager mit. Eric Clapton haben sie genauso im Repertoire wie die Spider Murphy Gang, die Beatles oder Peter Maffay. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Parkplatzkonzert am Sonntag

Am Sonntag, 1. Mai, wird es ein Konzert auf dem Netto-Parkplatz geben, in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr. Fest zugesagt hat die Band Shokee and Sands, die bereits im vergangenen Jahr hier gespielt hat. Es werden auch die Wünsche aus dem Publikum performt. Außerdem soll es weitere Sänger als Überraschungsgäste geben. In den Hut der Musiker darf eine Spende wandern.