Dicker Fang: Angler findet Tresor an der Donau

Ein Angler hat am Donnerstag um kurz vor 15 Uhr am Donauufer auf der Höhe Beuren einen Tresor samt mehreren Geldkassetten und Werkzeugen gefunden. Das teilt die Polizei mit.

Mutmaßlich handelt es sich bei dem Fund um das Diebesgut aus einem Einbruch in Hoßkirch, Hüttenreute.

Der Geldschrank wurde von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen des Polizeipostens Altshausen dauern an. Zeugen, die in den letzten Tagen im Bereich des Donauufers verdächtige Personen, sowie verdächtige Fahrzeuge wahrgenommen haben, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten sich unter Telefonnummer 07584/92170 zu melden.