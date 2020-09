Des Pfarrers neue Kleider

Am 17. September 2000 wurde Stefan Einsiedler, damals Pfarrer in Öhringen, von Diözesanadministrator Johannes Kreidler zum Pfarrer der beiden Kirchengemeinden Mengen und Ennetach ernannt. Die Investitur fand in der Liebfrauenkirche in Mengen statt. Seine erste Eucharistiefeier zelebrierte er als neuer Pfarrer dann am selben Abend in der Pfarrkirche St. Cornelius und Cyprian in Ennetach, wobei zugleich auch an das Kirchenpatrozinium der Pfarrkirche erinnert wurde, heißt es in einer Pressemitteilung.

Diese beiden feierlichen Ereignisse sind der Katholischen Kirchengemeinde Ennetach positiv im Gedächtnis geblieben. Zwanzig Jahre können sich anfühlen wie eine Ewigkeit oder, mit Pfarrer Einsiedler, wie eine im Flug vergangene Zeit. Mit seinen vielfältigen Ideen für eine lebendige Gemeinde – Kirche am Ort, Kirche an vielen Orten – gepaart mit einer unermüdlichen Schaffenskraft, Gestaltungsfreude und einer hartnäckigen Durchsetzungsfähigkeit gelingt es ihm laut des Schreibens immer, für seine Pläne genügend Begeisterung zu wecken.

Es ist sehr viel, was baulich allein in Ennetach unter seiner Amtsführung auf den Weg gebracht wurde: Kirchturm-Innenrenovierung (2007), Umbau des Kindergartens (2009/2010), Total-Sanierung der Pfarrkirche (2013/2014) mit festlicher Altarweihe (2014) sowie die Friedhofsentwässerung mit dessen anschließender Neugestaltung (2016). Momentan wird das „Alte Schwesternhaus“ zu einem Gemeindezentrum umgebaut. Die Planung ging nicht ganz reibungslos über die Bühne, da das ehemalige Pfarrhaus, das „Herzstück der Gemeinde“, einer Vorgabe der Diözese Rottenburg-Stuttgart zufolge, verkauft werden muss, um einen Großteil der Kosten des Eigenanteils für das neue Gemeindezentrum finanzieren zu können, heißt es in dem Schreiben.

Durch die Zusammenlegung von Kirchengemeinden entstand die Seelsorgeeinheit „Effata: „Öffne dich“, eine Voraussetzung, ohne die ein vertrauensvolles Zusammenwachsen dieser fünf Gemeinden nicht gelingen kann. Deshalb entwickelten sie unter der Leitung von Pfarrer Einsiedler gemeinsame Projekte. Ein weiteres und wichtiges Anliegen von ihm ist die Jugendarbeit und die Vernetzung aller kirchlichen Gruppen untereinander.

Diese unglaubliche Umtriebigkeit ist die eine Seite seines Wesens, die andere ist die faszinierende Achtsamkeit, mit der Pfarrer Einsiedler im Vorübergehen scheinbar Unbedeutendes wahrnimmt und darin dessen Einzigartigkeit erkennt. Einfühlsam und stets auf den jeweiligen Menschen ausgerichtet, zelebriert er die Sakramentsfeiern „Taufe“, „Eheschließung“ und „Aussegnung“. Für viele Katholiken in Ennetach und in Mengen sind seine sonntäglichen Predigten eine wahre Fundgrube an Erkenntnissen für das Verständnis biblischer Texte, die er geschickt mit aktuellen Themen der Weltgeschichte zu verbinden versteht. Wer mehr über die Bibel erfahren und wissen möchte, inwiefern die biblischen Texte auch für uns heute noch relevant sind, erhält in seinen Glaubens- und Bibelkursangeboten hinführende und grundlegende Antworten.

Wie jeder Mensch, so hat auch Pfarrer Einsiedler seine „Ecken und Kanten“, an denen man sich stoßen kann. Was ihn aber wesentlich charakterisiert, das ist sein tiefes, behutsames Einfühlen, mit dem er Menschen zu begleiten versteht. Mit Chorgesang und würdigenden Dankesworten von Ortsvorsteher Wolfgang Eberhart, Thomas Rapp, Vorsitzender des Kirchengemeinderats und Anne Löw, Chorvorstand, bedankte sich die Ennetacher Kirchengemeinde bei Pfarrer Einsiedler für zwanzig Jahre fürsorgliches, priesterliches Wirken und überreichte ihm mit einem Gedicht Kasel und Albe (liturgische Kleidung), denn: „nach zwanzig Jahren ist’s an der Zeit für ein schönes neues Kleid“.