Derzeit keine Beratung bei Rentenanträgen möglich

Das Bürgerbüro Mengen unterstützt die Deutsche Rentenversicherung bei der Entgegennahme von Rentenanträgen. Nach vorheriger Terminvereinbarung können Versicherte bei einer Mitarbeiterin des Bürgerbüros ihren Rentenantrag stellen, die Kollegin ist insbesondere beim Ausfüllen der notwendigen Formulare und bei der Zusammenstellung der notwendigen Unterlagen behilflich und leitet diese an die Rentenversicherung weiter.

Dieser Service der Stadt Mengen wird seit Jahren gerne in Anspruch genommen, die Stadt beschäftigt dafür sogar eine eigene Mitarbeiterin in Teilzeit. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Seit einiger Zeit hat jedoch die zuständige Außenstelle der Rentenversicherung in Sigmaringen das eigene Engagement stark reduziert. Planungen sind unter anderem, den vierteljährlichen Rentensprechtag in Mengen ganz einzustellen. Versicherte, die Beratung benötigen, müssen dann zukünftig nach Sigmaringen fahren oder sich dort um einen telefonischen Termin bemühen. Zudem werden von der Außenstelle Sigmaringen praktisch keine Termine mehr zur Rentenantragstellung vergeben. Versicherte werden stattdessen nahezu ausschließlich an die Stadt Mengen verwiesen. Dies sprenge jedoch leider momentan die Kapazitäten der Stadt Mengen, heißt es in der Mitteilung. Rententermine sind inzwischen für Monate im Voraus ausgebucht. Daher könnten zurzeit keine neuen Termine vergeben werden, insbesondere nicht kurzfristig.