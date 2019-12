Der Showmaster geht nervös auf und ab

Das Publikum war begeistert: Die Schüler der Gemeinschaftsschule Sonnenlugerschule haben zur weihnachtlichen Einstimmung ein beeindruckendes Programm geboten. Vor vollem Saal zeigten sie, was sie neben den Pflichtfächern Musisches lernen und üben. Schulleiter Joachim Wolf dankte für die besondere Leistung. Die stellvertretende Bürgermeisterin Brunhilde Raiser lobte das Gemeinschaftliche, das die Jugendliche in der Vorbereitung und Durchführung der weihnachtlichen Feier verbindet. Jeder sei ein Stern, der für sich und für andere leuchtet, sagte sie. Mit einem langanhaltenden Applaus dankten die Familien den Jugendlichen für die Einstimmung auf die Weihnachtstage.

Die Klassen 5 und 6 und einige Solisten aus den Klassen 5, 6 und 7 haben die Weihnachtsstunde mit ihren Lehrern einstudiert. Sprechen, singen, tanzen und Theaterspielen, es war besinnlich und unterhaltsam. Es zeigte so viele Facetten der Weihnacht. Höhepunkt war die Aufführung von „Wer wird Christmas Star?“ Engel, Esel, Maria, Josef, die Könige stellten sich zum Casting einer genialen Jury. Der gewandte Moderator und die charmante Moderatorin führten durch die Show, die von einem Filmteam aufgenommen wurde. Am Ende hatten alle Kandidaten und Kandidatinnen 18 Punkte, so dass alle zum „Christmas Star“ gekürt wurden, was Gemeinschaft und Zusammenhalt stärkte.

Der Abend begann mit einem stimmungsvollen Lichtertanz. Mit viel Engagement sang der Chor „Weihnachten ist Party für Jesus“ und „The little light of mine“ und zeigte, dass Unkonventionelles viel Freude macht. Die Bläsergruppe – Hannah, Mia und Lola – spielte mitreißende Weihnachtslieder und begeisterten das Publikum.

Das Gedicht „Das Nashorn und der kleine Stern“ hatten sich die Jugendlichen aufgeteilt und trugen es gemeinsam vor. Der große Chor sang das Lied „Siyahamba“ von einer dynamischen Solo-Trommel und dem Klavier begleitet. Der Rap „Zum neuen Jahr“ machte allen viel Spaß. „Zwischen dem alten, zwischen dem neuen, wir uns freuen, schenke uns das Glück“ wurde rhythmisch wiederholt und zog sich durch das Lied. Es gab Soloeinlagen, kleine Gruppen, die nach vorne traten, es war ein sehr gut inszeniertes Sprechen. Klassisch wurde es mit dem vierhändigen Klavierspiel: Sophia spielte „Alle Jahre wieder“ und Emma „Kommet ihr Hirten“.

Während im Dunkel die Requisiten für das Theaterstück „Wer wird Christmas Star?“ aufgebaut wurden, spielten die Bläser im im Hintergrund. Das große Theater-Team stand in unterschiedlichen Rollen auf der Bühne. Alles, was zu einer gelungenen Fernsehshow gehört, wurde aufgeboten. Der wortgewandte und aufgeregte Showmaster ging nervös auf der Bühne auf und ab und ärgerte sich, dass kurz vor Sendung noch nicht alles funktioniere. Die Tafel für den Applaus, das staunende Oooh und das Aaaah des Publikums wurden von zwei Jugendlichen zum richtigen Zeitpunkt gehoben.

Eine originelle Jury

Die sehr originelle Jury stellte sich vor und nahm am Tisch Platz. Sie gingen voll in ihren Rollen auf, als sie jeweils die Punkte vergaben. Dann wurden die Kandidaten gerufen. Angela Engel wollte die Engel-Rolle ergattern und deklamierte prachtvoll ihren Text. Don Key bewarb sich für die Eselsrolle mit gekonnt emotionalen I-A. Die King Brothers wollten die drei Könige sein und waren nur zu zweit. Einer spielte die Doppelrolle, was die Jury als schauspielerische Leistung lobte und das Publikum sehr amüsierte. Sepp Tischler sprach die Josefsrolle im betonten Dialekt, was wunderbar klang. The Crasy Cowboys hatten die Show verwechselt, verwandelten schnell ihre Kostüme in hirtischem Look.

Mary Rose spielte eine wundervolle Maria. Das Fernsehpublikum sollte nun per Telefon den Christmas Star wählen. In der Zwischenzeit tanzten Jugendlichen „All I want for Christmas“ zur Unterhaltung. Doch wollten so viele Leute wählen, dass die Leitungen zusammenbrachen und die Wahl des Christmas Stars nicht durchgeführt werden konnte. So war jeder ein Christmas Star, zur Freude aller.