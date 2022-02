Der Schultes wird einfach übersprungen

Das Mengener Zunftmeister-Dreigestirn mit David Hoheisel, Stefanie Schwarz und Michael Vogel hätte sich keinen besseren Auftakt zur Fasnet wünschen können, als es am vergangenen Samstagnachmittag der Fall war. Unter Einhaltung aller Corona-Richtlinien hatten sie den Bereich ums Rathaus großzügig abgesperrt, um dann mit viel Musik und buntem Treiben den Narrenbaum gegenüber vom Rathaus zu stellen. Eine alte Tradition, die angesichts der langen, fasnächtlichen Abstinenz, die man erdulden musste diesmal viel närrisches Publikum hinterm Ofen hervorgelockt hatte. Und man spürte es: Vielen „juckte“ es in den Beinen, wenn die Hexenmusik mit ihrem Chef Volker Lutz oder der Spielmannszug unter Leitung von Michael Feinäugle mit fetziger Musik und traditionellen Fasnachtsliedern aufspielten.

Viele Menschen schauen zu

Es hatten sich viele Menschen vor dem Mengener Rathaus versammelt, die dem Narrenbaumstellen beiwohnen wollten. Ob in Häsern oder zivil, das spielte keine Rolle, denn einmal wieder etwas Fasnetsluft schnuppern, das wollten sie alle. Darunter waren auch einige Zunft-Abordnungen in ihren Häsern, wie die Freunde aus Ostrach, Scheer, aus der Göge und natürlich die Burrenweible-Zunft aus Einhart, die an diesem Samstag eine besondere Rolle spielte. Dann hörte man es schon weitem: Die Hexenmusik unter der Leitung von Volker Lutz war im Anmarsch. „Menga alt, Menga jong“ hallte es durch die obere Hauptstraße, wo schon „ein Käfig voller Narren“ vor dem Rathaus wartete. Dann ein dreifaches, erlösendes „Ditzelede - juhe“, das Zunftmeister Michael Vogel in die Menge rief und lautstark Antwort bekam. „A Fraid, dass ma wieder sowas schreit.“ Er könne es kaum fassen, dass nun mal wieder etwas Fasnetsstimmung aufkomme und mit angezogener Handbremse doch wieder der fünften Jahreszeit gefrönt werden könne. „I kas it fassa, dass ma hot eis letschtes Johr it lassa.“ Und Fasnet visuell, davon hielt er gar nichts. „Jetzt käm eigentlich d'r Schultes dra, aber des übersprengamar“, so der Zunftmeister.

Baum wird von den Einhartern gestellt

Michael Vogel hatte dann Zunftmeister Bernd Strobel von der Burrenweible-Zunft Einhart zu sich gerufen. Seine Mannen sind es nämlich, die seit über 40 Jahren dafür sorgen, dass in Mengen vor dem Rathaus alljährlich ein stattlicher Narrenbaum gestellt wird. „Des isch d'r wichtigschte Punkt in der Fasnet, dass d'r Baum g'setzt wird“, so Strobel. Und die Truppe aus Einhart schritt dann zur Tat, während sich die Hexenmusik mit dem Spielmannszug abwechselte und die Zuschauer unterhielt. Eine „Schwalbe“ nach der anderen wurde am Stamm angesetzt und mit Bedacht wurde der Tannenbaum aufgerichtet. „En schena Bom hond mir rausg'suacht“, war zumindest die Meinung von Zunftmeister David Hoheisel. Seis drum, als Narrenbaum verrichtet er auf jeden Fall in der fünften Jahreszeit einen wichtigen Dienst, denn von weitem soll man ja sehen, wer in den kommenden Wochen im Städtle regiert. Am Schluss der Zeremonie stimmte Volker Lutz den Mengener Narrenmarsch an. Er sei noch nicht so bekannt, aber wunderschön anzuhören und gut zum Mitsingen, so Zunftmeister Michael Vogel. Also wurde kräftig eingestimmt: „Isch denn heut' d'r Deifel los“.